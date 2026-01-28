Côte d’Ivoire : l’armée lance un vaste recrutement, les critères

En Côte d’Ivoire, l’armée lance une campagne nationale de recrutement pour renforcer son personnel en ressource humaine. Il s’agit d’un recrutement de militaires de rang au profit des Forces armées de Côte d’Ivoire (FACI). Dans un communiqué en date du 27 janvier 2027, l’état-major général des armées a précisé les conditions de candidature et le processus de sélection. Le début de la formation est prévu pour le 15 avril 2026.

Côte d’Ivoire : tout savoir sur le recrutement de militaires de rang lancé par l’armée

Selon le communiqué de l’armée, les candidatures sont ouvertes aux jeunes Ivoiriens (tous sexes) âgés de 18 à 23 ans, titulaires du CEPE ou équivalent + niveau 4eme, et mesurant au moins 1,70 m. Le dossier de candidature doit comporter : actes d’état civil authentifiés (acte de naissance, certificat de nationalité, casier judiciaire) ; diplôme du CEPE ou équivalent authentifié et certificat de scolarité attestant du niveau.

La sélection se déroulera en deux phases : une présélection régionale (du 9 février au 8 mars 2026) comprenant dépôt de dossier, tests médicaux, épreuves écrites et physiques ; puis une sélection définitive à Abidjan (du 16 au 22 mars 2026) avec vérification des pièces, tests de logique et épreuves physiques avec charge. Pour les épreuves écrites, les candidats seront soumis à une Dictée et un test de logique. Les épreuves physiques sont constituées de : course d’endurance (08 km hommes, 06 km femmes) + grimper de corde + abdominaux (50 minimum).

Calendrier complet

PHASE 1 – PRÉSÉLECTION (dépôt de dossiers, visite médicale préliminaire, épreuves physiques et écrites)



Du 09 au 14 février 2026

Daloa (2ᵉ Bataillon d’Infanterie)

San-Pédro (Bataillon de Sécurisation du Sud-Ouest)



Du 16 au 21 février 2026

Man (Bataillon de Sécurisation de l’Ouest)

Guiglo (PC de l’opération Frontières Étanches)

Du 23 au 28 février 2026

Odienné (Bataillon de Sécurisation du Nord-Ouest)

Korhogo (4ᵉ Région Militaire)

Bouaké (3ᵉ Région Militaire)

Du 02 au 08 mars 2026

Yamoussoukro (Garde Républicaine)

Abidjan (Akouédo ancien camp)

Adzopé (site à déterminer en liaison avec le Commandant de Compagnie de Gendarmerie)

PHASE 2 – SÉLECTION DÉFINITIVE

Du 16 au 22 mars 2026

Abidjan (Akouédo nouveau camp) : épreuves écrites et physiques

Hôpital Militaire d’Abidjan : visite médicale approfondie