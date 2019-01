Chine : Les préparatifs pour les Jeux olympiques d'hiver de 2022 s'accélèrent

Selon les gouvernements locaux, les préparations de la Chine de cette année aux Jeux olympiques d'hiver 2022 seront axées sur la préparation des sites et la formation du personnel affecté aux Jeux.

Des Jeux olympiques d'hiver 2022 grandeur nature

Malgré le froid hivernal et les conditions extérieures difficiles, les chantiers de construction du parc olympique, dans le nord de Beijing, et de son district montagneux de Yanqing regorgent d'ouvriers et de machines pour la construction de l'anneau national de patinage de vitesse, du centre national de ski alpin et du centre national de glisse, 3 nouveaux sites sur les 26 nécessaires aux Jeux olympiques dans trois zones du centre-ville de Beijing, Yanqing, et la ville co-hôte avec la capitale, Zhangjiakou, dans la province voisine du Hebei.

À trois ans de l'ouverture des Jeux olympiques, en février 2022, les travaux de construction vont être accélérés. Les principales structures des quatre nouveaux sites de compétition à Beijing, notamment la piste Big Air située dans le parc industriel de Shougang, seront achevées d'ici la fin de l'année, a annoncé l'organisme de réglementation de la construction de la ville.

Selon Wang Gang, directeur du Bureau du siège de la construction des projets majeurs de Beijing, l'achèvement du centre de ski alpin à Yanqing, effectif d'ici deux ans, permettra à la première épreuve officielle des Jeux olympiques d'hiver de 2022, une course internationale de ski alpin, de se dérouler sur le versant d'une montagne au début de 2020. « Nous sommes bien en avance sur la préparation de tous les sites pour les Jeux. Tous les nouveaux sites du centre-ville de Beijing et de Yanqing vont prendre forme cette année », a-t-il déclaré le 14 janvier lors de la session annuelle de l'Assemblée populaire municipal de Beijing.

Jeux olympiques d'hiver, les sites en préparation

Le bureau a également annoncé que la transformation de huit sites existants des Jeux olympiques d'été de 2008, destinés à la compétition, aux cérémonies et aux médias en 2022, est en cours et devrait être achevée au début de 2021. La reconversion du Centre national de natation, également connu sous le nom de Cube d'eau, qui accueillit les compétitions de natation en 2008 et deviendra le Cube de glace pour le curling en 2022, et celle du stade national en salle, construit pour la gymnastique des Jeux d'été, qui devrait quant à lui être l'arène du hockey sur glace seront, selon la commission du développement municipal et de la réforme municipale de la ville, l'objectif majeur de cette année.

Des progrès importants sont également attendus à Zhangjiakou cette année après que le gouverneur du Hebei, Xu Qin, ait révélé le 14 janvier que les huit sites de compétition et non affectés à des compétitions pour six sports de neige, le snowboard, le ski acrobatique, le ski de fond, le combiné nordique et le biathlon, qui auront lieu dans le district montagneux de Chongli devront être terminés cette année. « Le Hebei va construire des sites et des infrastructures de soutien pour les Jeux de haute qualité », a déclaré M. Xu dans un rapport de travail du gouvernement présenté lors d'une session annuelle de l'assemblée populaire provinciale.

Le district de Chongli, situé à environ 150 kilomètres au nord-ouest de Beijing, sera quant à lui relié par un train à grande vitesse à a capitale, ce qui réduira le temps de trajet des trois heures actuelles en bus à 50 minutes une fois les travaux terminés d'ici la fin de l'année. Selon le rapport de travail, Chongli va également s'efforcer de développer une industrie des sports d'hiver, avec 15 sociétés étrangères qui ont signé des accords de développement avec des partenaires locaux dans les domaines du tourisme hivernal, de la fabrication d'équipements et de l'éducation.

Dans le même temps, certains membres de l'organe consultatif politique de Beijing liés aux sports d'hiver ont demandé davantage de fonds pour la formation d'instructeurs de sports d'hiver, de gestionnaires de compétitions et d'exploitants de sites afin de garantir que suffisamment de talents puissent développer durablement les sports d'hiver dans l'ère post-olympique.

« En plus d'entraîner nos athlètes pour les compétitions aux Jeux olympiques de 2022, nous devons nous concentrer davantage sur le développement de davantage de personnel dans l'entraînement et l'éducation aux sports d'hiver de niveau débutant, ainsi que sur des spécialistes opérationnels dans les patinoires et les stations de ski », a pour sa part déclaré Cao Weidong, président de l'Université des sports de Beijing et membre du comité de Beijing de la Conférence consultative politique du peuple chinois.

(Source : Quotidien du Peuple)