Chine : Les JO d'hiver de Beijing, les premiers alimentés à l'électricité verte

Selon le Science and Technology Daily, pour la première fois dans l'histoire olympique, les sites des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver de 2022 (JO d'hiver) à Beijing seront alimentés à l'électricité verte.

Les JO d'hiver s'affichent en vert

Une cérémonie de signature a eu lieu le 30 janvier dernier entre le Comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver de 2022 et la Société chinoise de réseau public (SGCC) confirmant l'accord.

Les travaux d'électricité pour les JO d'hiver ont en effet atteint les objectifs fixés et le premier groupe de sites olympiques d'hiver à Beijing et dans la province voisine du Hebei est désormais qualifié pour l'achat d'électricité verte.

L'utilisation d'électricité verte est une mesure concrète pour mettre en œuvre le concept de Jeux olympiques écologiques et respecter l'engagement de la candidature, a de son côté déclaré Zhang Jiandong, vice-maire de Beijing et vice-président exécutif du comité d'organisation de Beijing 2022, qui a ajouté que cette initiative encouragera l'utilisation intensive de l'énergie verte à Beijing, dans la ville co-organisatrice, Zhangjiakou, et dans d'autres villes.

Enfin, a annoncé Xin Bao'an, directeur général de SGCC, en tant qu'agent commercial d'électricité verte, le réseau public accélérera la construction d'un réseau intelligent afin de garantir une alimentation électrique sûre, fiable et verte pour les Jeux olympiques d'hiver de Beijing.