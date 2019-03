Chine : "La Ceinture et la Route", 152 pays et organisations adhèrent à l'initiative

L'initiative "la Ceinture et la Route" connait de plus en plus d'adhésion à l'échelle planétaire. Ce vaste programme de développement mis en place par le président chinois Xi Jinping connaît un succès phénoménal.

Franc succès pour l'initiative "la Ceinture et la Route"

Un total de 152 pays et organisations internationales ont signé des documents de coopération avec la Chine dans le cadre de l'initiative "la Ceinture et la Route", a annoncé lundi un porte-parole de la session annuelle de l'organe législatif suprême de la Chine.

Pour 2018 uniquement, 67 pays ont signé des documents de ce genre avec la Chine, a indiqué Zhang Yesui, porte-parole de la deuxième session de la 13e Assemblée populaire nationale, lors d'une conférence de presse.

Projet de loi sur la gestion et le contrôle des exportations

La Chine va élaborer un projet de loi sur la gestion et le contrôle des exportations, afin d'améliorer la législation sur la sécurité nationale et la gouvernance sociale, a déclaré lundi un porte-parole de l'Assemblée populaire nationale (APN) lors d'un point de presse.

Des lois dans certains domaines, tels que la sécurité des données et la biosécurité seront également rédigées, a indiqué Zhang Yesui, porte-parole de la deuxième session de la 13e Assemblée populaire nationale, qui commencera mardi.

Les lois sont destinées à renforcer la capacité du pays à prévenir et repousser les risques pour la sécurité, a-t-il ajouté.

(Source : Quotidien du Peuple)