Chine : Ce que le Président Xi Jinping dit sur la réforme et l'ouverture

A en croire le Président Xi Jinping, la réforme et l'ouverture constituent une grande révolution dans l'histoire du développement du peuple chinois et de la nation chinoise. Le Secrétaire général du PCC ajoute que c'est cette grande révolution qui a favorisé le grand bond en avant du socialisme à caractéristiques chinoises !

Xi Jinping vante les mérites de la réforme et de l'ouverture

En lançant la politique de réforme et d'ouverture, notre Parti a pris une décision historique.

Elle repose sur une compréhension profonde de l'avenir et du destin du Parti et du pays.

Elle repose sur une forte somme de la révolution socialiste et des pratiques de construction.

Elle repose sur de solides perspectives sur les tendances de notre époque,

Elle repose sur une compréhension sans faille des attentes et des besoins de la population.

La réforme et l'ouverture sont le grand réveil de notre Parti.

C'est ce grand réveil qui a donné naissance à la grande création de notre Parti, de la théorie à la pratique.

La fondation du Parti communiste chinois, la fondation de la République populaire de Chine, le lancement de la politique de réforme et d'ouverture.

Ce sont les trois événements historiques majeurs qui se sont déroulés en Chine depuis le Mouvement du 4 mai 1919.

Ce sont les trois étapes principales de la réalisation du grand rajeunissement de la nation chinoise à l'époque moderne.

Le grand esprit de réforme et d'ouverture créé par le lancement de la politique de réforme et d'ouverture a grandement enrichi l'esprit national.

Il est devenu l'élément d'identité spirituelle le plus distinctif du peuple chinois d'aujourd'hui !

Les facteurs du développement de la Chine

Les tickets de rationnement pour les céréales, le tissu, la viande, le poisson, l'huile, le tofu, les produits de première nécessité, les carnets de produits alimentaires secondaires, les coupons industriels, etc., tous ces problèmes qui ont affligé le peuple chinois pendant des milliers d'années ont disparu pour toujours !

Les réalisations de ces 40 dernières années ne sont pas tombées du ciel, elles ne nous ont pas été offertes par d'autres non plus. Elles sont dues aux habitants de toutes les ethnies et de toute la nation qui ont travaillé dur, et ont fait preuve de sagesse et de courage !

40 ans de pratique de la réforme et de l'ouverture nous ont inspiré :

L'innovation est la vie même de la réforme et de l'ouverture.

Nous devons prendre notre destin entre nos mains,

Nous devons avoir l'ambition de ne pas changer et de ne pas dévier de notre chemin.

En Chine est un grand pays avec plus de 5 000 ans de civilisation et qui compte plus d'1,3 milliard d'habitants.

Dans les progrès de la réforme et du développement, il n'existe aucun manuel qui puisse être considéré comme étant une règle d'or.

Et aucun professeur quel qu'il soit ne pourra jamais dicter au peuple chinois ce qu'il doit faire.

Nous avons une ferme volonté politique et une forte capacité à préserver notre souveraineté nationale et notre intégrité territoriale,

Pas un pouce du territoire sacré de la mère patrie ne pourra nous être arraché ou séparé de nous !

Les grands rêves n'attendent pas, ils sont proclamés à haute voix, et surtout expliqués et réalisés.

Là où nous sommes maintenant, c'est sur un navire qui avance au milieu d'une route difficile,

Quand on arrive à mi-chemin du sommet de la montagne, la route devient alors plus raide et plus dure.

Plus on avance, plus cela devient dangereux, mais il faut toujours avancer et ne jamais reculer, on ne peut pas revenir en arrière.

La réforme et l'ouverture ont déjà franchi des distances considérables, mais il reste encore bien des obstacles à vaincre.

Les autorités chinoise tournées vers l'avenir

La conviction, la foi et la confiance sont de la plus haute importance.

Que ce soit hier, aujourd'hui ou demain, la conviction envers le marxisme.

La foi dans le socialisme à caractéristiques chinoises et la confiance dans la réalisation du rêve chinois du grand rajeunissement de la nation chinoise,

Tout cela constitue une force spirituelle puissante qui guide et aide le peuple chinois à se lever, à s'enrichir et à se renforcer.

Aujourd'hui, l'impressionnante énergie accumulée par le peuple chinois et la nation chinoise au cours de ce processus historique s'est totalement exprimée.

Et elle a fourni une force inépuisable au grand rajeunissement de la nation chinoise.

Construire un pays socialiste moderne puissant, réaliser le grand rajeunissement de la nation chinoise est comme une course de relais : nous devons courir les uns après les autres et chaque génération se doit d'obtenir de bons résultats pour la génération suivante.

