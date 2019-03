Transport aérien: Accident du vol Ethiopian Airlines n° ET 302

Ethiopian Airlines a le regret de confirmer que son vol ET 302 du 10 mars 2019 en service régulier d'Addis-Abeba à Nairobi a été impliqué dans un accident aujourd'hui dans les environs de Bishoftu (DebreZeit).

Un avion Ethiopian Airlines s'est crashé

L’appareil B-737-800MAX portant le numéro d’immatriculation ET-AVJ a décollé à 8h38, heure locale, de l’aéroport international de Bole d’Addis-Abeba, et a perdu le contact à 8h44. À l'heure actuelle, des opérations de recherche et de sauvetage sont en cours et nous ne disposons d'aucune information confirmée sur les survivants ni sur les causes possibles. Le personnel d’Ethiopian Airlines sera envoyé sur les lieux de l’accident et fera tout son possible pour aider les services d’urgence.

On pense qu'il y avait 149 passagers et 8 membres d'équipage à bord du vol, mais nous sommes en train de confirmer les détails de la liste des passagers du vol.

Ethiopian Airlines est en train de mettre en place un centre d'informations passagers et un numéro de téléphone sera prochainement disponible pour les familles ou les proches des passagers du vol ET 302/10 mars.

Le DG du groupe Éthiopian Airlines regrette profondément l'accident mortel du vol 302 du 10 mars, sur un vol prévu d'Addis-Abeba à Nairobi.

Le DG de groupe qui est sur la scène de l'accident en ce moment a le regret de confirmer qu'il n'y a pas de survivants.

Il exprime sa profonde compassion et ses condoléances aux familles et aux proches des passagers et des membres de l'équipage qui ont perdu la vie dans ce tragique accident.

Ethiopian Airlines publiera des informations complémentaires dès qu'elles seront disponibles. Des informations actualisées seront également disponibles sur le site Internet d’Ethiopian Airlines à l’adresse www.ethiopianairlines.com.