L’Union européenne a récemment placé 55 compagnies aériennes africaines sur sa liste noire. Ces compagnies sont interdites d’opérer en Europe. Cette nouvelle mise à jour porte la liste noire à 129 compagnies dans le monde.

L’UE sanctionne 55 compagnies aériennes africaines

La nouvelle liste noire, publiée par l’Agence de la sécurité aérienne de l’UE (EASA), pointe principalement des insuffisances dans la surveillance et la réglementation de la sécurité par les autorités nationales de l’aviation civile. Cette décision affecte directement treize pays africains, dont plusieurs sont soumis à une interdiction intégrale qui touche non seulement les compagnies déjà établies, mais également celles qui pourraient être accréditées à l’avenir.

Sur la liste, on retrouve : le Zimbabwe (1) et la Libye (10) figurent sur la liste, ainsi que 10 autres pays soumis à une interdiction totale jusqu’à nouvel ordre, incluant également les compagnies qu’ils pourraient accréditer à l’avenir. Ces pays sont : l’Angola (7), la République démocratique du Congo (13), la République du Congo (5), Djibouti (1), la Guinée équatoriale (2), l’Érythrée (2), São Tomé-et-Príncipe (1), le Soudan (12), le Liberia, la Sierra Leone et la Tanzanie (Air Tanzania).

Cette décision de l’UE constitue clairement un obstacle pour la mise en œuvre des plans de développement des lignes de certaines compagnies concernées. Le cas de Air Tanzania qui comptait conquérir le marché européen avec l’acquisition de nouveaux avions en dit long. La compagnie est bloquée et devra revoir ses ambitions à la baisse.

La mesure révèle l’insuffisance des infrastructures de sécurité aérienne, le manque de contrôle rigoureux, et parfois l’instabilité politique qui entrave les investissements dans ce secteur stratégique en Afrique. Les compagnies aériennes africaines qui envisage de s’étendre en Europe savent désormais à quoi s’en tenir.