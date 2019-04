Cote d’Ivoire: Showbiz, Mister Johnny retourne en Cote d’Ivoire

Mister Johnny est de retour à Abidjan, après une tournée Européenne qui a duré environ quatre semaines.

Une expédition soldée par un franc succès.

Mister Johnny revient à Abidjan

Mister Johnny, l’une des étoiles montantes du Zouglou en Cote d’Ivoire est de retour dans son pays. Effectivement après une tournée européenne d’environ quatre semaines, dans plusieurs villes du continent européen, l’artiste zouglou est de retour sur sa terre natale.

L'artiste zouglou s’est dit fier d’avoir participé à la promotion et à la valorisation de la culture ivoirienne à travers cette tournée.

Cette tournée a été une énorme occasion pour l’artiste zouglou, de démontrer une fois de plus son talent à ses fans européens. Avec ses mélodies , l'artiste a fait danser ses mélomanes sortis nombreux pour le soutenir.

Mister Johnny, l’étoile montante du Zouglou

Celui qui est considéré comme l’un des meilleurs artistes zouglou de sa génération est parti pour ne plus s’arreter. Avec sa voix mélodieuse et ses textes profonds, Mister Johnny sait comment capter l’attention de ses mélomanes.

Avec des titres à succès tels que: ‘’Money’’ , ‘’Libérez le vieux’’, et sa toute dernière sortie ‘’Ca Pété’’, Mister Johnny est de plus en plus sollicité pour de grands événements à savoir: des spectacles, des tournées et bien d’autres.

Son talent, Son sérieux et Son professionnalisme, sont des valeurs qui constituent pour l’artiste la matière première d'une carrière qui s'onnonce rayonnante.

Avec ce retour sur la terre de ses ancêtres, l’artiste promet de belles choses à venir. On ne peut que lui souhaiter bonne chance!