Faits Divers -Douala : arnaque d'un Abidjanais par une Camerounaise

Incroyable arnaque, une jeune camerounaise ayant menti à son copain Résident en Côte d’Ivoire qu’elle était enceinte de lui, comptait acheter un bébé a un million de francs CFA.

Arnaque : Elle voulait acheter un bébé pour son copain

Cette grossiere histoire d'arnaque se passe à douala, au Cameroun. La dénommée Yvonne entretien une relation à distance avec un homme marié qu’on décide d’appeler Xavier. En Août 2018, Yvonne annonce à Xavier qu’elle est enceinte de lui. Grâce à de fausses échographies, elle faisait marcher à distance celui qui se croyait futur père depuis la Côte d'Ivoire où il réside. Malheureusement pour lui, ce fut l’ arnaque du siècle. En effet c’est un tas de viande présenté comme le placenta que ce dernier est allé enterrer à Edéa, dans son village natal.

Aidée de sa sœur aînée, Yvonne décide de demander de l’aide à une prostituée nommée Stéphanie, âgée de 30 ans et enceinte de son 9ème enfant. Elles lui proposent d’acheter son bébé à 1.000.000 de FCFA pour sauver le mariage de leur sœur. Stéphanie, prise de compassion et voyant une opportunité de se faire de l’argent, décide d’accepter le deal et perçoit comme acompte une somme de 250.000 frs CFA. Finalement, le 30 Mars dernier, c'est-à-dire 08 mois plus tard, Yvonne, accompagnée de sa sœur aînée, va provoquer l’accouchement de la belle de nuit du nom de Stéphanie et vont ramener un bébé de sexe masculin au domicile que Xavier et elle occupait quand à chacun de ses passages au Cameroun.

Seulement, la petite anarque ne va pas durer. Stéphanie, n’ayant pas perçu tout son argent et surement rempli de remords, décide de récupérer son bébé. Coup de tonnerre, Xavier se rends compte que son soi-disant bébé est en réalité un bébé volé. Cette réclamation a permis à la police de confondre Yvonne et ses complices. Cette histoire laisse un homme blessé et déçu mais soulagé d'échapper à cette escroquerie macabre.

Nous pouvons conclure que dame Yvonne n’a jamais été enceinte. Elle raconte et je cite: « je gonflais mon ventre normalement, j’utilisais du khôl pour faire des traits sur mon ventre pour qu’il croit que je suis réellement enceinte». Comme quoi le désir d’enfant peu faire perdre la tête.

JULIETTE ABWA