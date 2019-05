Nigéria : Tiwa Savage s'engage avec Universal Music, Don Jazzy son ex producteur réagit

La très talentueuse chanteuse nigérianeTiwa Savage s’est engagé avec Universal Music, un important label américain de musique. Un contrat qui va très certainement propulser l’artiste Naija qui a travaillé près de sept ans avec le label Mavin Records dirigé par l’un des barons de la musique nigériane, Don Jazzy.

La chanteuse Tiwa Savage s'engage avec Universal Music Group

Tiwa Savage a procédé, ce jeudi 2 mai, à Santa Monica aux Etats-Unis, à la signature d’un accord d’enregistrement exclusif avec le label Universal Music Group (UMG). Une signature qui va certainement donner une tournure internationale à la chanteuse-compositrice nigériane qui n’a plus rien à prouver au Nigéria et même en Afrique.

Tiwa Savage garde cependant la tête sur les épaules et s’est dit prête pour représenter dignement le continent africain. « Mon plus grand objectif est de rendre l’Afrique fière. Je suis très excitée par ces instants, et je suis reconnaissante à Sir Lucian Grainge [PDG d’UMG] et à ma nouvelle famille UMG d’avoir cru en mes rêves. J’ai hâte d’entamer ce nouveau chapitre de ma carrière. Et je suis plus prête que je ne l’ai jamais été », a soutenu Tiwa Savage qui est devenue, le 4 novembre dernier, la première chanteuse africaine à remporter le prix de Meilleur artiste africain aux MTV Europe Music Awards.

La réaction de son ex-producteur Don Jazzy

Pour rappel, Tiwa Savage a travaillé pendant plus de 7 ans avec le label Mavin Records, dirigé par le célèbre producteur nigérian Don Jazzy. Ces années de collaboration ont été marquées par des titres qui ont cartonné dans toute l’Afrique, tel que Eminado, Without my heart, My darling et bien d’autres. Pour sa part, Don Jazzy n’a pas manqué de féliciter Tiwa Sawage.

« Notre chérie Tiwatope, nous voudrions dire un très grand merci d’avoir été une telle source d’inspiration pour nous tous. Cela a été un voyage épique avec vous et nous sommes très fiers de ce que nous avons accompli ensemble…Votre maillot en tant que Première Dame de Mavin sera à jamais votre, car nous n’avons pas l’intention d’échanger ce poste avec qui que ce soit. Nous vous aimons du fond du cœur et prions pour que les bénédictions de DIEU continuent à vous suivre. Amen », a publié Don Jazzy sur Instagram.