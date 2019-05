Ligue des champions : Tottenham renverse l'Ajax et passe en finale

Tottenham s’est imposé (3-2) mercredi en demi-finale retour de la Ligue des champions face à l’Ajax Amsterdam. Les Spurs verront la finale grâce aux buts marqués à l’extérieur.

Première européenne pour Tottenham depuis 35 ans.

Comme Liverpool, Tottenham a réussi un come-back. Mercredi sur la pelouse de l’Ajax Amsterdam, le club londonien s’est qualifié pour la première finale de Ligue des champions de son histoire en renversant l’équipe néerlandaise (3-2). Battu à l’aller à domicile (1-0), puis mené (2-0) mercredi, les coéquipiers de Serge Aurier ont joué leur va-tout en seconde période. L'étincelle est venue de Lucas Moura. L’attaquant brésilien a réalisé un triplé permettant à son club d’éliminer l’Ajax.

Grâce à sa victoire, Tottenham retrouve une finale européenne, 35 ans après son sacre en Coupe de l’UEFA en 1984. Pour y parvenir, les Londoniens sont d’abord sortis d’une poule difficile avec le FC Barcelone, l’Inter Milan et le PSV Eindhoven. Ils se sont facilement qualifiés pour les quarts en disposant de Dortmund (4-0, score cumulé) en huitièmes. Les poulains de Mauricio Pochettino se sont ensuite qualifiés sur le fil face à Manchester City (4-4, buts à l’extérieur) avant d’écarter l’Ajax en demi.

Pour le club de la capitale néerlandaise c’est la désillusion. Les Ajacides avaient atteint un certain statut après avoir éliminé tour à tour le triple champion en titre le Real Madrid en huitièmes de finale, puis la Juventus de Cristiano Ronaldo en quarts. Les coéquipiers d’André Onana n’ont pas su préserver leurs trois buts d’avance. Ce qui leur coute cher, puisqu’ils ne verront donc pas la finale de la compétition cette année.

Tottenham sera donc face à Liverpool, le 1er juin 2019, au Wanda Metropolitano de Madrid. On aura donc une affiche 100% anglaise en finale de la Ligue des champions. Ce n’était plus arrivé depuis 2008. A l’époque, Manchester United l’avait emporté aux tirs au but face à Chelsea.