Football : Mané et Liverpool bravent l’impossible et filent en finale

L’attaquant sénégalais Sadio Mané va disputer sa deuxième finale de Ligue des champions consécutive. Mardi, Liverpool a réussi un come-back inattendu en écrasant le FC Barcelone (4-0) en demi-finale retour de la Ligue des champions.

Sadio Mané et Liverpool retrouvent la finale de la Ligue des champions.

Anfield a été un théâtre de rêve mardi en demi-finale retour de la Ligue des champions. Battu il y a une semaine au Camp Nou (3-0), Liverpool recevait le FC Barcelone pour la seconde manche de cette double confrontation. Privé de ses deux compères d’attaque, l’Egyptien Mohamed Salah et le Brésilien Roberto Firmino, Sadio Mané et les siens n’avaient pas la faveur des pronostics. Mais les Reds ont fini par terrasser les Blaugrana, en leur infligeant une gifle (4-0). Les buts ont été inscrits par Divock Origi et Georginio Wijnaldum, tous deux auteurs de doublés.

Cette victoire permet aux hommes de Jürgen Klopp de retrouver la finale de la Ligue des champions. L’année passée Liverpool avait échoué sur la dernière marche face au Real Madrid (3-1), alors double vainqueur de la compétition. Cette année la bande à Sadio Mané aura à cœur de faire mieux. Suite à leur performance historique contre le Barça, ils seront sans doute les favoris de la finale contre le gagnant de l’autre demie entre l’Ajax Amsterdam et Tottenham.

Les Reds pourront compter sur les retours de Firmino et de Salah pour épauler Sadio Mané en attaque. L’Egyptien a été touché lors d’un choc le weekend pendant un match contre Newcastle en championnat. Le club de la Mersey sera néanmoins privé de Naby Keita. Le Guinéen était sorti sur blessure lors du match aller et sera absent deux mois. Il va notamment manquer la finale de la C1 et la Coupe d’Afrique des nations.