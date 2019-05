Affaire Trace Africa- Arafat dj : le Molare se désengage

Sollicité par plusieurs internautes lui demandant de venir en aide à Arafat dj dans le litige qui l’oppose à Trace Africa, le boss du Couper décaler, le Molare a fait comprendre qu’il ne peut rien faire dans cette affaire

Le Molare ‘’ Qu’Arafat dj règle tout seul son problème ’’

Le promoteur du Prix des musiques urbaines et du Couper Décaler ( Primud), Le Molare, a publié une photo de lui en compagnie du promoteur du Festival des musiques urbaines d’Anoumanbo (Femua) Asalf’o, assis dans un avion en partance pour l’Europe. '' Surveillez Abidjan , on arrive bientôt'' a-t-il légendé. Ce post a bien évidemment suscité de nombreux commentaires parmi lesquels certains internautes demandaient au Directeur général de MGroup d’intervenir dans le litige entre Arafat dj et la chaine de télévision Trace Africa. « Le vieux Molare pardon, il faut voir le cas de ton petit frère DJ Arafat. Donne-lui un coup de pouce s’il te plaît», pouvait on lire en commentaire.

A en croire abidjanshow.com, Le Molare, par ailleurs co-créateur du Couper décaler, a fait savoir qu’il ne pouvait absolument rien faire dans cette affaire et a demandé au boss de la Yorogang de régler tout seul ses différends avec Trace, car selon lui, Arafat dj est le principal responsable de ses problèmes « Mais quand on lui donne un coup de pouce, il va insulter les gens. Qu’il règle tout seul son problème. Déjà que je ne parle pas, on dit que c’est lol » a-t-il dit répondu de façon ironique avant d’ajouter sur Instagram que « Ce n’est pas moi qui l’ai bloqué. Je ne sais pas comment expliquer ça encore. Il se crée ses propres problèmes et devant Dieu aussi, je n’ai jamais bloqué quelqu’un. Au contraire, il faut que les artistes vous disent la vérité, on les aide après, ils sont ingrats »