Exclu : Katiola, tout sur les réunions secrètes de Soro Guillaume

Après plus d’un mois de tournée dans le nord de la Côte d’Ivoire, Guillaume Soro séjourne présentement dans la ville de Katiola.

Guillaume Soro poursuit ses consultations à Katiola

Comme l’indiquait le communiqué signé de lui, Guillaume Soro, le président du Comité politique (CP), a entamé depuis vendredi 10 mai 2019 ses consultations avec les partis politiques et responsables des mouvements de soutien proches de lui.

Si rien n’a encore filtré de ces réunions qui se tiennent dans la plus grande discrétion dans la ville de Katiola, loin des cameras, des sources crédibles expliquent à afrique-sur7 que ces rencontres portent essentiellement sur l’actualité sociopolitique de la Côte d’Ivoire.

« Débutées depuis hier (vendredi) 10/05/2019, les séances de travail entre le Comité Politique et les partis politiques se poursuivent ce jour (samedi 11 mai 2019) à Katiola. Au nombre de ces partis, le MVCI (Mouvement pour la promotion des valeurs nouvelles en Côte d’Ivoire) dont la délégation est conduite par le Président du Grand Conseil, M. Felicien K. SEKONGO », indique le service communication du MVCI.

Selon cette source, après le huis clos du vendredi entre les présidents de partis et le Président du Comité Politique, Guillaume SORO et ses invités ont été, présenter leurs civilités aux autorités coutumières de Katiola. Le huis clos a repris ce samedi matin entre les présidents des partis politiques, et sera bientôt sanctionné par une déclaration.

« Ces séances de travail hautement stratégiques témoignent de l'urgence dont relève la situation sociopolitique et les enjeux politiques imminents », poursuit notre source. « Pour le MVCI, il est important d'œuvrer activement avec le Comité Politique ainsi que les autres partis politiques, afin de créer une grande unité d'action pour sauver la démocratie, la réconciliation et la stabilité plus que jamais menacées par les dérives autocratiques du RHDP », confie le service de communication du MVCI.