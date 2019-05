Foot – Côte d’Ivoire : Gervinho retrouve des sommets avant la CAN

Arrivé de Chine le mercato dernier, l’international ivoirien Gervinho vient d’être récompensé par son club. Celui-ci s’est montré décisif avec son club tout au long de la saison.

Gervinho a terminé meilleur buteur de son club.

Pour son retour en Italie, Gervinho a déjà mis Parme à ses pieds. Recruté libre en provenance Heibei Fortune (D1 chinoise), l’attaquant ivoirien est déjà le chouchou des supporters du club italien. Ceux-ci viennent d’ailleurs de lui décerner un prix spécial à en croire sportmania.

Gervinho a été désigné meilleur joueur du club par les supporters parmesans cette saison d’après le média. L’international ivoirien (84 sélections/22 buts) a marqué 10 buts et délivré 3 passes décisives cette année avec Parme. Des performances qui font de lui le meilleur buteur du club italien. Aussi, le joueur de 31 ans réalise sa meilleure saison en Serie A au niveau personnel. Durant son passage à l’AS Rome, où il a joué entre 2013 et 2016, son plus haut total dans le championnat italien était jusque là de 9 réalisations. A trois journées de la fin du championnat, Parme n’a pas encore assuré son maintien dans l’élite. Il pointe à la 14e place avec seulement trois points d’avance sur Empoli le premier relégable.

La forme de Gervinho est une bonne nouvelle pour les Eléphants à quelques semaines de la Coupe d’Afrique des nations. Seulement, la participation du champion d’Afrique reste la grande inconnue. Il n’a pas jamais été convoqué par le sélectionneur Kamara Ibrahim durant les éliminatoires de la CAN en Egypte.