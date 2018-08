Côte d’Ivoire : Gervinho retourne en Italie, à Parme FC

Gervinho, l’attaquant international ivoirien du Hebei China Fortune a rejoint Parme FC, nouveau club de première division italienne. Son transfert chez les Crociati a été officialisé ce 17 aout, peu après 17h locale.

Gervinho s'engage 3 saisons avec Parme FC

Ancienne pépite de l’Asec d’Abidjan, Gervinho est toujours sur les terrains de football et vient d’ailleurs de retrouver le haut niveau européen qu’il avait quitté pour la Chine. Le natif d’Anyama (Côte d'Ivoire) avait rejoint cette destination exotique où le Hebei China Fortune lui offrait de confortables conditions financières.

Mais après deux saisons dans ce championnat moyen, l’ancien joueur du LOSC, Arsenal et l’ As Roma a préféré revenir en Série A où il se croit capable de se distinguer à nouveau. Et pour son retour à la lumière, l’international ivoirien aux 82 sélections a choisi l’équipe de Parme FC.

Ses nouveaux dirigeants de Parme FC, club qui vient d’accéder à la Série A, se sont pressés de rendre officielle la nouvelle de la signature de l’Éléphant de Côte d’Ivoire. C’est donc sous les ordres de l’entraîneur Roberto D'Aversa que va évoluer l’ancien protégé de Rudi Garcia à Lille et Rome.

Gervinho sera cependant toujours sous pavillon chinois puisque le club promu en première division italienne est entre les mains de Jiang Lizhang, un riche homme d’affaires chinois qui est aussi le propriétaire de Grenade CF en Espagne.