High Tech : Usain Bolt devenu constructeur automobile

Pour le commun des athlètes, après une carrière sportive prestigieuse comme celle d’ Usain Bolt , la logique de la reconversion les conduit soit dans un staff technique, soit dans le business du textile ou de l’équipement sportive. Mais pas pour mister Bolt qui reste assurément un passionné de vitesse et de technologie.

De l’athlétisme à l’automobile, Usain Bolt fidèle à la vitesse

Bolt comme Usain Bolt, la légende du sprint multi médaillé sur 100 mètres, 200 mètres et 400 mètres. Le sportif, désormais retraité des pistes d'athlétisme, est venu au salon Vivatech pour présenter la microvoiture conçue par la jeune pousse Bolt Mobility dont il est le principal bailleur de fonds. Il faut noter que les microvoitures électriques sont l'une des grandes tendances actuelles en matière de nouvelles mobilités. Les projets se sont multipliés au cours des derniers mois, que ce soit du côté des grands constructeurs comme Citroën avec l’Ami One, Seat avec la Minimó, Renault avec l’EZ-Pod ou de jeunes marques comme Electra Meccanica, Uniti ou Bicar. On peut désormais ajouter la Bolt Nano à cette liste non exhaustive.

Selon un media spécialisé, la Bolt Nano sera équipée de batteries interchangeables, un modèle technique similaire à celui adopté pour les trottinettes électriques que Bolt Mobility a commencé à déployer, notamment à Paris. Selon l'entreprise, le faible encombrement de la Bolt Nano permet de stationner jusqu'à quatre véhicules sur une place de parking. Un véhicule qui correspond aux besoins de déplacement et de parking des grandes villes du monde, tel que Paris où se garer est un véritable chemin de croix pour les automobilistes.

Usain Bolt reste sur un business model identique à celui des autolib’ ou Vélib’

Loués sur une plateforme, déverrouillés, utilisés et stationnés à n’importe quel espace dédié, les vélib’ ou Autolib’ facilité la mobilité des citadins à faibles revenus et à mobilité intense. Usain Bolt part sur ce modèle d’affaire avec une option de business participatif, qui aura pour conséquence l’amortissement du coût d’achat du véhicule. Une innovation qqi sera disponible en 2020. L'idée est que la microvoiture prenne le relais de la trottinette électrique pour les trajets urbains de 3 à 25 kilomètres. L'utilisation sera identique dans les deux cas : les utilisateurs se serviront d'une application mobile pour réserver et déverrouiller une Bolt Nano en libre-service qu'ils laisseront ensuite à leur point d'arrivée. Bolt Mobility a imaginé un modèle économique où les personnes qui achèteront une Nano pourront la louer via son service et partager les revenus à 50/50 avec la start-up. La Bolt Nano est disponible en précommande moyennant un acompte de 999 $. Son prix sera de 9.999 $.