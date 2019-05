Couper décaler: Bebi Philip recadre Arafat dj et Debordo Leekunfa

Biz Sur7: actualité people et showbiz de Côte d’Ivoire - Biz Sur7: actualité people et showbiz de Côte d’Ivoire

Au lendemain de la bagarre entre Arafat et Debordo, l’un des arrangeurs les plus talentueux de sa génération, Bebi Philip a publié une vidéo pour recadrer les acteurs du Couper décaler

Bebi Philip en a marre des clashs dans le couper décaler

Après la violente bagarre qui a opposé Debordo Leekunfa à Arafat dj, Bebi Philip, l’arrangeur qui était au début de la relation entre nos deux icônes, a adressé un message à tous les acteurs du Couper décaler et aux mélomanes de cette musique. Selon lui, les problèmes de leadership et d’égo risquent de détruire le mouvement Couper décaler créé en 2002 par feu Douk Saga et ses amis de la Jet Set Parisienne. ‘’ Le couper décaler nous fait vivre des moments intenses dans le passé qu’on ne peut plus revivre aujourd’hui pour des problèmes, surtout d’égo, c’est des choses qu’il va falloir revoir au plus vite’’, a soutenu Mister Bbp avant d’ajouter que ‘’c’est pour cela que j’ai dit que j’enlève ma main dans cette histoire de Couper décaler parce que cela a découragé plus d’un. Mais cela ne m’a pas empêché de continuer ma musique’’

Poursuivant, l’arrangeur du morceau ‘’ Kpangô’’ ayant marqué les débuts de l’éclosion d’Arafat dj et de Debordo Leekunfa, a proposé quelques solutions qui pourraient relancer la musique ivoirienne notamment le Couper-décaler. ‘’On a perdu ce petit coté de challenge, de compétition à la loyale, imagine un instant, tu veux lancer des piques où tu veux parler à quelqu’un, tu rentres en studio, tu fais un son et tu poses ta voix dessus, tel que j’ai l’habitude de le faire avec mes hors-série, mes sons où j’ai vraiment envie de parler et cela allait relancer la musique ivoirienne. Et cela ce faisait avant‘’, a affirmé Bebi Philip avant de déplorer les différentes attaques entre artistes sur les réseaux sociaux. ‘’Depuis un certain moment, c’est sur les réseaux sociaux, du coup les gens viennent sur les pages des artistes ivoiriens parce qu’ils savent qu’il y a quelqu’un qui viendra rigoler ou insulter‘’, a-t-il déploré avant d’annoncer la sortie très prochaine d’un titre hors-série pour attirer l’attention de ses pairs sur la meilleure attitude à adopter.