Debordo Leekunfa et Arafat dj s'expliquent après leur violente bagarre

Biz Sur7: actualité people et showbiz de Côte d’Ivoire - Biz Sur7: actualité people et showbiz de Côte d’Ivoire

L'information annonçant une violente bagarre entre les deux icônes du Couper décaler, Arafat dj et Debordo Leekunfa s'est repandue comme une trainée de poudre sur les réseaux sociaux ce lundi matin. Et la version des deux artistes était très attendue par les internautes.

Arafat dj et Debordo Leekunfa donnent leurs versions des faits

Suite à la bagarre qui a eclaté entre Arafat dj et Debordo Leekunfa dans la nuit du samedi à dimanche, les deux artistes ont reagi sur leurs différentes pages facebook. C'est d'abord le boss de la Yorogang qui, dans une très courte vidéo, a soutenu que son ex ami ne l'a pas ensanglanté. ''Il parait qu'on m'a gôtô (frappé). La personne qu'on a gôtô et qui a fui, se connait. C'est pas moi '' a indiqué l'auteur du Moto moto, ajoutant que la guerre se situe au niveau de son record sur Youtube. '' Celui qui est garçon, qu'il vienne battre le record d'un million de vues en moins de 24 heures, c'est de ça qu'il s'agit'', a-t-il rappelé.

Quant à Debordo Leekunfa, il a expliqué dans une vidéo de plus de 17 minutes sa version des faits. Il a affirmé que lorsqu'il est arrivé au Ferrari bar, il a reçu l'information selon laquelle son ex compagnon s'y trouvait. Mais il a tout de même tenu à y entrer et à s'installer non loin de l'endroit où se trouvaient Arafat dj et son staff. ''Il est venu à mon niveau et a pointé une arme sur ma tête'', a informé Debordo qui dit avoir aussitôt envoyé un violent coup de point à Arafat dj l'expédiant ainsi au sol. Poursuivant, Opa la nation a affirmé que 3 compagnons d'Arafat dj se sont ensuite rués sur lui mais ne sont pas parvenus à l'immobiliser. '' C'est ainsi qu'Arafat dj a lancé une bouteille en ma direction que j'ai esquivée. Et j'ai pris une table que j'ai lancé sur lui et ses 3 compagnons. Mais quand j'ai vu que c'était une affaire de bouteille, je lui ai demandé de venir continuer la bagarre dehors'', a ajouté le concepteur du Pikimin tout en confirmant avoir ensanglanté son ex-meilleur ami .

Une fois hors du bar, Debordo Leekunfa a declaré qu'Arafat s'est mis à crier sur tous les toits qu'il ne pouvait pas battre son record de vues avec son prochain morceau qui sortira le 30 juin prochain, ce qui n'etait pas à l'ordre du jour selon Debordo Leekunfa qui a affirmé être remonté dans sa voiture avant de s'en aller. ''Lorsque je partais, il a crié que desormais je ne mettrai plus les pieds au Ferarri Bar. Alors je suis revenu quelques instants après et je suis rentré dans le bar et je lui ai demandé de me rejoindre dehors. Et quand il est sorti, au lieu de venir se battre, il est allé vers les loubards pour leur crier dessus'', a renchéri Debordo qui au vu cette scène, a decidé de se retirer definitivement.