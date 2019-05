Bebi Philip soutient Arafat dj: Debordeau Leekunfa très en colère

Debordeau Leekunfa à travers une publication sur Facebook, a manifesté son soutien à la directrice de Trace Africa, Nadège Tubiana, dans sa décision de ne plus jouer les morceaux de dj Arafat. Chose qui a fait réagir l’arrangeur Bébi Philip, suscitant ainsi la grosse colère de Debordeau.

Debordeau Leekunfa réagit au soutien de Bébi Philip à Arafat Dj

Debordeau Leekunfa est catégorique. Pour lui, Arafat dj est le principal responsable des problèmes qu’il a actuellement avec la chaine Trace Africaqui a décidé de ne plus passer ses chansons. Il a ensuite fait une publication pour manifester son soutien à Nadège Tubiana. ‘’ Maman Nadège franchement moi, je te soutiendrai, tu es une maman formidable, je sais ce que tu fais pour les artistes ivoiriens, et même africains si aujourd’hui l’ingratitude prend le dessus chez certaines personnes, ne sois pas vexée, c’est à l’image de l’homme en général sois forte et merci pour cette sagesse qui t’anime !!!’’, a écrit Debordeau sur facebook qui, lors de son direct de ce mercredi, a donné les raisons, qui selon lui, ont poussé la directrice à ne pas jouer les sons de Dj Arafat. ‘’ C’est parce que tes chansons sont de la merde, toujours la même chose ’’ a-t-il martelé.

Ces différentes réactions ont fait réagir l’un des talentueux arrangeurs ivoiriens, Bébi Philip qui, rappelons-le, est en discorde avec Arafat dj depuis plusieurs années. ‘’ Debordeau Leekunfa, tu es au sérieux, Taff dur pour ne pas avoir à faire les yeux doux aux médias. C’est ça le vrai point. Ça n’arrive pas qu’aux autres... !!! ‘’, a-t-il publié sur Facebook. '' Chose qui a mis Debordeau Leekunfa dans tous ses états. Il fait une autre publication pour répondre vigoureusement à l’arrangeur chanteur ‘’ Bebi Phillip toi, je te comprends, tu es peut-être en quête de sympathie ou publicité vis-à-vis des internautes et le grand bétail de ce dernier, mais laisse moi te dire, je te sais très intelligent ! tu n’as vraiment pas besoin de cette procédure. Je ne te reconnais plus. Tu as réellement une mémoire très courte mais j’ose croire que tu te ressaisiras !’’, a écrit Debordeau Leekunfa avant d’ajouter que '' Moi plus jamais j’aurai pitié pour ce dernier si tu me vois parler avec lui c’est juste par hypocrisie ou soit je manigance quelque chose contre lui. Quand on veut passer pour leader, on sauve ses proches, ses soldats et son peuple. on ne leur tend pas une embuscade pour leur nuire. '' Des écrits qui montrent à quel point Debordeau Leekunfa déteste le boss de la Yorogang.