Showbiz : Mani Bella fatiguée de se blanchir la peau

Mani Bella, chanteuse camerounaise, a décidé de ne plus se blanchir la peau. L'auteure de la célèbre chanson "Pala Pala" est même disposée à jouer le rôle d'ambassadrice contre la dépigmentation.

Mani Bella dans un nouveau look

Mani Bella ne touchera certainement plus aux produits éclaircissants. La star camerounaise vient d'annoncer l'arrêt de la dépigmentation qu'elle pratiquait depuis un moment. Elle a divulgué la nouvelle sur son compte Instagram. "La panthère bio de Nkoagang ! Nouvelle ambassadrice de l'arrêt du Ndjansang... La "dédjansantisation" sera bientôt au niveau national", a publié Mani Bella.

Il faut savoir qu'au Cameroun, la dépigmentation est connue sous le vocable "ndjansang". Ce phénomène est très en vogue dans le milieu du showbiz africain. Des chanteuses n'hésitent pas à forcer la nature à leur donner un teint clair. Mani Bella n'a pas voulu rester en reste en marge de cette mise à jour épidermique.

Début avril 2019, Mani Bella avait essuyé les vives critiques de ses fans après avoir publié une photo où elle apparaissait presque blanche. Les amoureux de la musique de la belle camerounaise n'ont pas usé de diplomatie pour lui cracher leur déception au visage. La chanteuse a été particulièrement énervée par le commentaire d'un internaute auquel elle a répondu sèchement. "Grandis un peu mentalement et garde tes envies et goûts pour ta femme et tes sœurs. Laisse les autres enjoy leur choix au calme stp", a rétorqué Mani Bella.

Apparemment, avec du recul, Véronique Mani Bella semble avoir entendu raison. Elle vient de promettre de ne plus se dépigmenter la peau. Elle n'est pas la seule artiste à décider de laisser tomber les produits éclaircissants. Récemment, l'Ivoirienne Claire Bahi a aussi affirmé son regret de s'être dépigmentée la peau. C'était sur les antennes de Radio Nostalgie. "Je n'ai jamais été noire, j'ai toujours été marron, mais il est vrai que je l'ai fait. Aujourd'hui, je regrette de m'être dépigmentée, je ne le fais plus", a confessé la première dame du couper décaler.

Mani Bella est née le 29 octobre 1987, à Yaoundé. Elle pratique le genre musical bikutsi. Elle a sorti son premier album, Pousse la vie, en 2010. Mais son titre Pala Pala (2014) qui l'a véritablement révélée.