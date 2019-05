e-commerce: Le chinois Alibaba triple ses bénéfices au premier trimestre 2019

S’il y’a un chinois qui n’est pas concerné par la guerre économique entre la Chine et les Etats-Unis, ou les restrictions de Donald Trump, c’est bien Jack Ma, PDG du groupe chinois Alibaba. Le contexte tendu entre la Chine et les USA ne semble pas impacter son entreprise, qui enregistre une performance spectaculaire.

Alibaba, un chinois qui s’impose avec brio au monde

Le groupe chinois affiche un bénéfice net en hausse de 242% au premier trimestre 2019. Une performance remarquable qui est loin d’être influencer par le contexte commercial très tendu entre les USA et la Chine. Alibaba a annoncé dans un communiqué avoir réalisé un bénéfice net de 25,8 milliards de yuans au premier trimestre 2019, soit environ 3,34 milliards d'euros ; un résultat en hausse de 242% sur un an. Le chiffre d'affaires atteint la somme astronomique de 93,49 milliards de yuans, soit 12,11 milliards d'euros - un résultat en hausse de 51% sur un an. Et pourtant, le contexte géopolitique et économique actuel n'est pas favorable au commerce. Le groupe se félicite également d'avoir amélioré sa fidélisation client. Alibaba compterait désormais 654 millions de clients, soit 18 millions de plus qu'au mois de décembre. Le chiffre d'affaires annuel a atteint 376,8 milliards de yuans, soit 48,76 milliards d'euros - un résultat également en hausse de 51% sur un an. Le processus de diversification est donc une réussite. En plus de ses différentes plateformes de commerce en ligne - Taobao, Tmall, Alibaba - le géant chinois a multiplié les investissements dans le cloud. Cette branche a réalisé 7,72 milliards (yuans) de revenus au premier trimestre, en hausse de 76% sur un an. Alibaba Group détient également Youku Tudou, un site d'hébergement vidéo, une sorte de YouTube Chinois ou encore Ele.me un service de livraison de repas à domicile. Le dynamisme du géant chinois surprend tous ses concurrents mondiaux par sa capacité à driver les entreprises chinoises par le e-commerce.