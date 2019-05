Culture : Kaaris dévoile ses projets pour la Côte d'Ivoire

Biz Sur7: actualité people et showbiz de Côte d’Ivoire - Biz Sur7: actualité people et showbiz de Côte d’Ivoire

Epaté par l'engouement autour du Femua 12, le rappeur ivoirien Kaaris veut également organiser un autre événement culturel du même calibre en Côte d'Ivoire.

Kaaris reste toujours attaché à la Côte d'Ivoire

La super star du Rap français, Kaaris, qui était présente en Côte d'Ivoire à l'occasion de la 12e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumanbo (Femua 12) a eté impressionnée par cet evénement et envisage de suivre les traces du groupe Magic system en organisant un giga événement culturel sur la terre d'éburnie. « Je veux faire ici un gros évènement culturel comme ce que fait déjà mon frère A’salfo à travers le Femua. Après, il faut avoir le soutien des autorités. Si les décideurs peuvent m’épauler à le faire, je pense que ça serait génial », a signifié le Dozo Kaaris sur les antennes de vibe radio.

Par ailleurs Okou Armand Gnakouri dit Kaaris, déja engagé dans plusieurs actions humanitaires en Côte d'Ivoire veut continuer à mettre la joie dans le coeur des enfants demunis du pays . « Avec des amis dans des associations, on fait plein de trucs dans les orphelinats. Mamadou Sako, le footballeur est aussi engagé. Je suis vraiment à fond avec eux », a-t-il ajouté.

Rappelons que Kaaris est né le 30 janvier 1980 à Cocody. Son père est décédé 2 mois après sa naissance. Et sa mère décide de partir s'installer en France avec Kaaris et ses 6 frères. Actif dans le rap depuis 1999, il connait un parcours tumultueux avant de connaitre le succès en 2011 avec sa mixtape Z.E.R.O. Il est aujourd'hui perçu comme l'une des icones du rap français et est regulièrement comparé au célèbre rappeur français Booba avec qui il avait poutant realisé un featuring intitulé Kalash en 2012.