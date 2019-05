Révélations sur les épouses d'Arafat dj et Elow'n du groupe Kiff no beat

Biz Sur7: actualité people et showbiz de Côte d’Ivoire - Biz Sur7: actualité people et showbiz de Côte d’Ivoire

Suite à la bagarre entre Arafat dj et Debordo Leekunfa , une autre guerre vient de naitre entre le boss de la Yorogang et le rappeur du groupe Kiff no beat, Elow'n. Les deux artistes ont livré des informations assez choquantes.

La guerre entre Elown Kiff no beat et Arafat dj est lancée

Arafat dj et les rappeurs du groupe Kiff no beat se regardent depuis plusieurs mois en chiens de faïence. La raison, le boss de la Yorogang reprochait à '' ses fils '' d'avoir participer à la dernière édition du Primud alors qu'il avait décidé de boycotter l'évévement. ''Nous ne sommes pas les danseurs d'Arafat dj'', avaient repondu les leaders du rap ivoirien. Depuis lors, les relations entre Arafat dj et le groupe Kiff No beat se sont éffritées.

La discorde entre les co-auteurs du titre à succès '' Approchez regardez'' semble avoir repris de plus belle. En effet, suite à l'information selon laquelle Debordo Leekunfa avait ensanglanté la bouche d'Arafat dj, l'un des éléments du groupe Kiff no beat se faisant appellé Elow'n a publié une drôle de vidéo sur les réseaux sociaux pour se moquer d'Arafat dj. ''Ils ont twinké (explosé) la bouche de môgô là'', a -t-il plusieurs fois repété. Visiblement irrité par cette vidéo, la reponse du gouverneur de la Chine ne s'est pas fait attendre. ''Sache petit Elow'n que ta nouvelle femme est mon ex, donc m’attaquer pendant que tu manges mon restant, c’est irréfléchi de ta part. Pour ta gouverne, c’est la porte du bar qui m’a tapé pendant que Debordo fuyait'', a lancé Arafat dj à l'endroit d'Elow'n, qui rappelons le, avait recemment celébré son mariage.

Le jeune rappeur n'est pas resté muet à cette replique d'Arafat dj et a profité de l'occasion pour faire aussi des révélations sur la femme d'Arafat dj. ''Ah le vieux, ta femme est aussi passée par le 13 hein, donc quitte dans retro, je ne dirai juste pas le nom de celui qui la lambinait (couchait avec) pour ne pas manquer de respect à Jochard'', a publié le jeune rappeur sur les réseaux sociaux. Notons que Jochard est aussi un membre des Kiff no beat et la publication d'Elown voudrait dire que la femme d'Arafat est une ex de son collègue.

Affaire à suivre...