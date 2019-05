Titrologie: Revue de presse de Côte d’Ivoire du 23 mai 2019

La titrologie du jeudi 23 mai 2019 note l' adhésion d' Ahoussou Kouadio Jeannot au RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix), après un long moment d'hésitation. La presse ivoirienne s' intéresse aussi à l' arrivée d' émissaires de Laurent Gbagbo auprès d' Henri Konan Bédié.

Titrologie, Ahoussou Jeannot vire au RHDP

"Après 40 jours d'hésitation, enfin, Ahoussou dit 'oui' au RHDP !", publie Le Rassemblement, à sa Une. Le sujet de l' adhésion du président du Sénat aux idéaux des houphouëtistes est également traité par Le Jour, dans son numéro de ce jeudi 23 mai 2019. "Je n' ai pas peur et je vais assumer jusqu'au bout", martèle Ahoussou à la couverture du confrère.

Selon Le Temps, "après la visite de Guikahué à Bruxelles, Gbagbo envoie une délégtion chez Bédié". Le journal de l' opposition met en lumière les "fausses promesses de Ouattara" dans le domaine de la santé, de l' école, de l' agriculture et de la sécurité.

L' Inter, confirme la venue d'Assoa Adou chez Henri Konan Bédié. Le journal indépendant rapporte des propos de Sidi Touré sur les événements de Béoumi. "Aucune arme de guerre n' a été utilisée", tranche le porte-parole du gouvernement.

Le Quotidien d' Abidjan est formel : "Bédié et Gbagbo préparent un grand coup". À propos de la présidentielle de 2020, le média affirme que "l' Union européenne pose des conditions au régime". Pour sa part, Notre Voie, critique le régime ivoirien. "Gouvernance d' Alassane Ouattara, 8 ans d' illusion et de propagande", écrit le journal bleu. Sur la réforme de la Commission électorale indépendante et le Sénat, "le FPI veut l' implication de l' UE".

La titrologie de Le Nouveau Réveil, revient sur la "prestation honteuse" d' un ministre ivoirien lors d' une émission télévisée. "Siaka Ouattara, les carences d' un ministre RHDP", publie le journal. Une triste nouvelle à la Une du confrère : "George Ezzaley victime d' un accident de la circulation, hier".

Le maire Yapo Adépo François, dans une interview accordée à L' Expression, exprime ses regrets. Notre confrère met en lumière l'affaire des cours de renforcement et montre "comment les enseignants s' enrichissent".

LG Infos, titre ce jeudi 23 mai : "Après les sorties de Soro dans le Nord, branle-bas chez des officiers de l' armée". Concernant les affrontements de Béoumi, le journal avance que "le RHDP fuit ses responsabilités et accuse l' opposition".

À en croire Le Mandat, la MUGEFCI (Mutuelle générale des fonctionnaires de Côte d' Ivoire) a mis en service la carte unique intelligente. Il nous apprend qu' au niveau de l' état-civil et de l' identification en Côte d' Ivoire, tout change.

Soir Info, donne des nouvelles de Blé Goudé, depuis La Haye. Selon le média, accusé de trahison, l' ex-ministre de Laurent Gbagbo "clarifie sa position". Le journal annonce aussi que "les mouvements et associations proches de Soro vont descendre sur le terrain".

Ce jeudi, Le Patriote, fait une révélation sur le président du PDCI qui "perd le contrôle du V baoulé". Selon ce quotidien proche du pouvoir, "Bédié veut installer la chienlit". Le journal écrit également que le gouvernement a pris de "grandes mesures" après les affrontements de Béoumi.

À la Une de L' Intelligent d' Abidjan, "Hamed Bakayoko souhaite une coopération plus forte" avec le Royaume-Uni dans le domaine de la sécurité. Il lève un coin du voile sur la visite des émissaires de la FIFA à Abidjan.

Jean-Louis Billon occupe la Une du quotidien Aujourd'hui, qui parle par ailleurs d' une humiliation du gouvernement dans l' affaire du riz avarié.

"Le RHDP fait vivre son opposition au lieu de la tuer ' politiquement ', déclare Le Sursaut, qui cite un cadre du RHDP.