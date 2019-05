Musique : Le groupe Toofan à l’assaut de la Can 2019

Le célèbre groupe Toofan a dévoilé son nouveau concept pour accompagner la prochaine coupe d'Afrique des nations qui se tiendra en Egypte.

Les Toofan seront une fois de plus présents à la Can 2019

Le célèbre duo togolais ne compte pas rester en marge de la 32e édition de la Coupe d’Afrique des nations (Can 2019) qui aura lieu du 21 juin au 19 juillet en Egypte. En vue de marquer leur présence effective à cette grande messe du football africain, Barabas et Master Just ont sorti un nouveau concept intitulé ''Panenka’’ , qui porte le nom d'un geste technique créé par Antonín Panenka, footballeur international tchécoslovaque en 1976, visant à tirer un pénalty de manière assez spectaculaire.

Les talentueux chanteurs togolais ne sont pas à leur premier essai puisqu’ils étaient déjà présents lors des deux précédentes éditions de la Can. En 2012, lors de la compétition co-organisée par le Gabon et la Guinée équatoriale, ils avaient sorti un morceau intitulé ‘’Africa Hoyée’’. En 2015 en Guinée équatoriale, les Toofan, en featuring avec plusieurs artistes africains dont le Molare, Eddy Kenzo, Singuila, Wizboyy, avaient réalisé une autre chanson intutulé ''Hola Hola'' pour accompagner l’événement. C’est donc devenu une tradition pour les deux compagnons de sortir un morceau à chaque édition de la Can. ‘’L’idée, c’est de rassembler tous les Africains autour du ballon rond parce que les seuls moments où on sent l’Afrique unie, ce sont les instants de foot’’, a déclaré Barabas lors d'une émissison sur Canal +.

Notons que le groupe Toofan fondé en 2005 au Togo, a, à son actif plusieurs concepts qui ont cartonné à travers l’Afrique et le monde. On peut citer entre autres le "cool-catché", ‘’C'est magik’’ , "le gweta" ou « esquiver les jaloux ». Le groupe a été primé "meilleur groupe africain " et "meilleur artiste francophone" aux Afrimma awards 2018. Barabas et Master Just sont également lauréats des prix du "meilleur artiste pop africain" et "meilleur groupe africain" au Afrima awards 2017 et 2018.