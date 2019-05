People : Safarel Obiang s'est marié coutumièrement

Biz Sur7: actualité people et showbiz de Côte d’Ivoire - Biz Sur7: actualité people et showbiz de Côte d’Ivoire

L'un des artistes les lus en vogue de la nouvelle génératuion du Couper décaler, Safarel Obiang, s'est mis la corde au coup. Les images de cet événement heureux ont enflammé les résaux sociaux en ce début de week end.

Safarel Obiang a célébré son mariage coutumier

C’est devenu la tendance du moment au niveau des acteurs du showbiz en Côte d’Ivoire. Après les différents mariages de Serge Beynaud en 2016, Arafat dj et Black k Kiff no beat en décembre 2018, et plus récemment, Elow'n Kiff no beat et Ariel Sheney en mars 2019, le concepteur du Tchin Tchin, Safarel Obiang vient d’officialiser sa relation avec sa compagne comme le témoignent les différentes photos qui ont enflammé la toile ce samedi matin.

À en croire ces différentes images, le Safking Safarel Obiang s’est uni au plan religieux à l’élue de son cœur. Même si aucune publication, ni communication n’ont été faites sur les différentes pages de l’artiste couper décaler, les paparazzis ont bien su relayer cette information. Certains internautes en ont profité pour lancer des piques au boss de la Yorogang . ''Espérons que c'est pas une ex d'Arafat dj '', pouvait-on lire dans un commentaire sous une photo du couple Obiang, publiée sur lnstagram.

En attendant de revenir sur cette affaire pour plus de détails, la redaction d’afrique-sur7 souhaite beaucoup de bonheur à Safarel et à sa dulcinée pour ce heureux moment.