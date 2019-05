Affoussiata Bamba: « Nous allons donner le pouvoir à Soro en 2020 »

L’ancienne Ministre de la Communication, Affoussiata Bamba-Lamine, a déclaré, samedi 25 mai 2019 dans la commune d’Attécoubé, vouloir le changement à la tête de la Côte d’Ivoire en 2020.

Affoussiata Bamba en campagne pour Guillaume Soro

Au cours d’une cérémonie à l’honneur des femmes d’Attécoubé, indique lepanafricain24, Affoussiata Bamba-Lamine a plaidé pour un changement à la tête de l’Etat de Côte d’Ivoire en 2020. « En vérité, c’est nous (Ndlr: Les Femmes) qui avons le pouvoir…Nous allons lui (Ndlr: Guillaume Soro) donner le pouvoir en 2020. Vous savez pourquoi ? Parce que c’est la jeunesse qui incarne le changement.

Partout où il y a des ivoiriens qui souffrent, partout où il y a des ivoiriens qui pleurent, il est là au côté des ivoiriens. Aujourd’hui, vous voyez, il est aux côtés des veuves… Chers parents, nous femmes de Côte d’Ivoire, femmes vaillantes, nous devons nous donner la main pour accompagner nos enfants, pour accompagner nos hommes, pour nous lever pour libérer la Côte d’Ivoire.

Pour la dignité de notre peuple, femmes de Côte d’Ivoire, femmes du nord, femmes du sud, femmes du centre, femmes de l’est, femmes de l’ouest, je vous appelle. Oui levez-vous. Donnons-nous la main pour soutenir nos enfants, pour soutenir nos hommes, pour vivre ce que dit notre hymne national soit une réalité. Fières ivoiriennes, c’est à vous que l’hymne s’adresse.

Vous, Femmes vaillantes de Côte d’Ivoire, levez-vous, prenez votre bâton de pèlerin, allez partout haranguer les foules pour dire l’heure du changement est venue. Parce que la Côte d’Ivoire de 2020, sera une Côte d’Ivoire qui sera gouvernée par vous et pour vous. Ça ne va pas se passer derrière vous.

Oui, le changement est en train de venir. Le changement, pour qu’il advienne, c’est l’hymne qui pouvait impulser les événements pour que ce changement soit. Est-ce que vous voulez de ce changement oui ou non ? (Réplique de la foule : « Oui….Oui…. »). Ça veut dire que si on veut ce changement, ça va se faire, parce que ce que femme veut, Dieu veut. Toutes les femmes de Côte d’Ivoire construite, rassemblée, réconciliée avec tous ses enfants, nous devons aller chercher ce changement-là en 2020.

Donc il faut qu’on puisse se réconcilier entre nous. Je demande à nos parents de rester déterminés quelles que soient les difficultés, quelle que soit la dureté, quel que soit l’adversité, seuls les durs avancent. Et nous, sous faisons partie de ces durs et nous avançons sereinement, soroïquement vers un objectif qui est 2020. Qu’il pleuve, qu’il vente, 2020, on va prendre. Et ça ne fait même pas l’ombre d’un seul doute ».