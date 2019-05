Zouglou: Voici la plus grande douleur d'Eric Patron

Biz Sur7: actualité people et showbiz de Côte d’Ivoire

Biz Sur7: actualité people et showbiz de Côte d’Ivoire

Biz Sur7: actualité people et showbiz de Côte d’Ivoire -

Biz Sur7: actualité people et showbiz de Côte d’Ivoire - Biz Sur7: actualité people et showbiz de Côte d’Ivoire

Eric Patron a traversé des moments assez difficiles dans sa vie dont il arrive pas à s'en defaire.

Ce qu'Eric Patron n'arrive pas à oublier

Les choses n'ont pas été aussi faciles pour Eric Patron, le lead vocal du groupe ''Les Patrons'' qui a connu un succès phénomenal en Côte d'Ivoire et à travers le monde dans la années 2000. Bien qu'ayant connu la gloire grâce au Zouglou, Eric Patron a vécu des moments très douloureux qui resteront à jamais graver dans sa mémoire. Dans une interview accordée à Media Prime, il a devoilé les instants douloureux de sa vie qui l'ont profondement affecté jusqu'à ce jour. ''Ma plus grande douleur demeure le décès de mes deux (2) parents. Ma mère d’abord et ensuite mon père quand j’étais en classe de terminale. Mes parents n’ont pas pu voir ce que je suis devenu aujourd’hui. Mes parents ne m’ont jamais vu chanter à la télévision/ Je n’ai chanté qu’à leurs obsèques'', a declaré Eric Patron qui supporte difficilement le fait de ne pas pouvoir combler sa maman de cadeux à l'occasion de la fête des mères.

''J’aurai aimé leur faire plaisir en offrant aussi des pagnes à maman, offrir à boire à papa, leur faire bénéficier du minimum, mais hélas'', a affirmé Eric Patron. Hormis ces moments assez douloureux, Eric Patron a également connu des instants de joies intenses avec son groupe ''Les Patrons'' qui s'est malheureusement disloqué. Il peut même néanmoins se vanter d'avoir activement participé à la pérénisation du Zouglou, genre musicale typiquement ivoirien. En effet, Eric a contribué à l'éclosion du groupe Revolution, qui fait aujourd'hui partie de l’élite de la nouvelle génération d’artistes Zouglou, en parrainnant leur premier single intitulé ''Chagrin d'amour''