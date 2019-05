High-Tech : Un avion à grande vitesse annoncé par la société Hermeus Corporation

Le marché des avionneurs vient d’enregistrer un nouveau membre bien très ambitieux. Hermeus Corporation est un tout nouvel arrivant dans l’univers des avionneurs. Basé à Atlanta, il travaille au projet d’un avion de ligne hypersonique capable de relier Londres et New York en seulement 1h30, contre 7 heures actuellement.

“Révolutionner l’infrastructure des transports selon Hermeus Corporation......."

Pour parvenir à effectuer ce vol en 90 minutes, l’appareil devra atteindre Mach 5 (5.300km/h), soit 5 fois la vitesse du son et près de 2,5 fois celle du glorieux avion français, le Concorde. Les quatre fondateurs de la société Hermeus Corporation ont acquis une expérience solide, tous venant de SpaceX et Blue Origin, les sociétés d’Elon Musk et Jeff Bezos.

“Révolutionner l’infrastructure des transports, en augmentant radicalement la vitesse de déplacements longues distances”, tel est l’objectif de l’un des dirigeants de Hermeus Corporation, Aj Piplica.

Si la société Hermeus Corporation est parvenue à lever des fonds privés, cet avion n’est encore qu’un concept. Mais Hermeus Corporation se donne 10 années pour le mettre au point. S’il n’est donc pas près de voler, la société a néanmoins déjà défini le prix d’un billet aller simple : 3.000 dollars, soit environ 2.700 euros.

Futura-Sciences indique que l’écueil principal est le développement du réacteur, car “Actuellement, il n’existe pas de système de propulsion qui serait capable de faire évoluer un avion transportant des passagers”. Le site spécialisé pointe également un autre problème majeur, celui du carburant. Comme en avoir en quantité sans alourdir l'appareil, ce qui risquerait de ralentir son allure.