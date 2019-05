Les Kiff no Beat veulent le disque d’or tant convoité par Arafat dj

Biz Sur7: actualité people et showbiz de Côte d’Ivoire - Biz Sur7: actualité people et showbiz de Côte d’Ivoire

Le groupe ivoirien de Rap, les Kiff no beat, a annoncé la sortie de son troisième album ce 13 juin et vise à travers cette dernière production le disque d’or.

Les Kiff no beat visent le disque d’or de Dj Arafat

Le célèbre groupe ivoirien, les Kiff no beat ont diffusé une vidéo en direct sur leur page facebook ce lundi 27 mai 2019. Contrairement à ce qu'attendaient certains internautes, les 5 loups du rap ivoire n’ont pas parlé de leur différent avec Arafat dj . Était à l’ordre à jour, le prochain album des Kiff no beat intitulé‘’ Bledard in the new fresh’’ et qui sortira le 13 juin prochain.

C’est donc dans les locaux de leur label de production ‘’ Universal Mucic Africa que Blak K, Elow’n, Didi B, et Eljay, en l’absence de Jochar, se sont longuement étalés sur leur dernier bijou, qui selon nos talentueux rappeurs, a été préparé durant deux années. ‘’Nous avons pris tout ce temps pour préparer un travail très professionnel pour nos fans‘’, a déclaré Didi B avant d’ajouter que l’objectif visé à travers de cet album est de vendre le plus grand nombre de disque possible afin de decrocher le disque d’or tant convoité par Arafat dj.

Selon les 5 loups du Rap, cet album comportera 13 titres dont des featuring avec des artistes de renom. De plus, plusieurs accessoires accompagneront ce disque. Il s’agit notamment d’un livret qui retrace la vie des 5 artistes, les prochaines dates du groupe et une grosse surprise, à en croire les auteurs de ‘’ Ya ka dormir’’. Le tout au prix de 3500 Fcfa.

Par ailleurs les Kiff no beat ont salué la confiance placée en eux par le puissant label de production Universal Music Africa pour la réalisation de cet album. ‘’Nous voulons montrer aux yeux du monde que nous sommes très professionnels, et c’est bien pour cela que nous avons été les premiers artistes en Afrique francophone à signer à Universal Music à qui nous adressons nos remerciements au passage’’, a ajouté Didi B.