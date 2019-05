Rap ivoire : Arafat dj se lance dans le rap et veut ''tuer'' les kiff no beat

Biz Sur7: actualité people et showbiz de Côte d’Ivoire - Biz Sur7: actualité people et showbiz de Côte d’Ivoire

Après le Couper-Décaler, Arafat dj s'attaque maintenant au Rap et défie le groupe Kiff no beat. Et pourtant, le Yôrôbô et les jeunes rappeurs avaient fait un featuring intitulé "Approchez, régardez" qui avait bien marché.

Arafat dj veut détrôner les Kiff no beat

La guerre est officiellement lancée entre Arafat dj et ses désormais ''ex-bon petits'' du groupe Kiff no beat. Le faiseur de Couper-Décaler veut s'essayer à tous les genres musicaux, y compris le Rap. On le sait tous, le boss de la Yorogang a horreur de la deuxième place, il veut toujours être à la tête. Et il vise désormais le sommet du rap ivoire occupé depuis plusieurs années par le célèbre groupe les "Kiff no beat". A cet effet, l'auteur du Moto Moto devoilera très bientôt un nouveau single intitulé '' Je vais les tuer''.

Selon Arafat, ce morceau a été conçu pour toutes les personnes qui se sont moqué de lui, particulièrement '' les 5 loups du rap ivoire'', une autre denomination du groupe Kiff no beat. '' Quelque chose arrive pour vous mes geuxra (ceux qui se moquent de moi, surtout pour vous les 5 poulets pikés du 13", a publié Arafat dj dans la soirée de ce mercredi sur sa page Facebook.

Cette guerre entre Arafat dj et les KnB n'est pas seulement musicale. Elle se fait également par attaques interposées sur les résaux sociaux et risque de s'envénimer, puisque Arafat a menacé Elow'n, l'un des membres du groupe KnB de lui rendre des comptes au cas où leurs chemins se croiseraient.

'' Il faut t'apprêter à assumer ton manque de respect que tu as commencé, parce que le jour on va se croiser, tu vas sentir ça", a prévenu Arafat dj suite à une vidéo publiée par le jeune rappeur, dans laquelle il se réjouissait du fait que Debordo Leekunfa ait explosé la mâchoire du Yôrôbô.