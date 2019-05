Côte d'Ivoire : D'intenses pluies font 3 morts à Yopougon

La forte pluie qui s'est abattue, lundi 27 mai 2019 dans la commune de Yopougon, précisément au quartier MICAO, a coûté la vie à trois personnes. Les malheureux n'ont pu survivre au glissement de terrain qui a emporté leur maison alors qu'ils étaient à l'intérieur. Parmi les victimes, l'on dénombre un nouveau-né qui avait à peine 2 semaines.

De fortes pluies font des morts à Yopougon

La grande faucheuse à encore fait parler d'elle lundi 27 mai 2019 à la suite de la forte pluie qui s'est abattue sur Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire. Le bilan fait état de 3 morts dont 1 nouveau-né au quartier Micao. Nos sources rapportent que le drame est survenu à la suite d'un glissement de terrain aux alentours de 18h 30 mn et qui a emporté leur maison alors que les malheureux y étaient terrés. "Lundi 27 Mai 2019, vers 18h 30 après les fortes pluies, un glissement de terrain sur le flanc d'une cuvette, a emporté un paquet de maisons précaires; 3 personnes ont été ensevelies, le corps de la mère de 23 ans et de la grand-mère ont été retrouvés. Les pompiers s'activent à retrouver le corps du bébé de 2 semaines", ont rapporté les secours du GSPM.

L'intensité de cette pluie, rapportent d'autres sources, avait en seulement quelques heures, englouti plusieurs routes de la ville d'Abidjan. Notamment le carrefour Williamsville et la voie menant au quartier Angré les oscars de Cocody. L'année dernière, en cette même période, la pluie avait également fait d'énormes dégâts dans la capitale économique ivoirienne. Plusieurs quartiers avaient été inondés. Faisant au passage plus d'une quinzaine de morts, avec à la clé de nombreux biens matériels détruits. Les pluies diluviennes, fréquentes à cette période de l'année en Côte d'Ivoire, rappelons-le, sont souvent meurtrières. En 2016, elles ont coûté la vie à seize personnes et en 2014, 39 personnes avaient perdu la vie.