Côte d’Ivoire : Aruna Koné et son épouse au bord du divorce

L’épouse de l’ex-footballeur international, Aruna Koné, demande le divorce. Diawara Assiata n’en peut plus des infidélités de l’ex-attaquant ivoirien.

L’attaquant ivoirien Aruna Koné est accusé d’infidélité par son épouse. Dame Diawara Assiata, dans une publication sur les réseaux sociaux, demande le divorce pour des faits graves d’infidélité de la part de son footballeur de mari. « Je m'appelle Diawara Assiata, je suis ivoirienne. Je suis d’abobo. Je suis avec les enfants en Belgique. Alors qu’à mon insu mon époux entretenait des relations extra conjugales avec deux autres femmes différentes dans différents pays. En France, il a un enfant du nom d’Ahmed avec une femme du nom de Béatrice et un autre du nom de Malick dont la mère vit en Hollande et se nomme Marie Laure. Je vous dis tout ça parce que je suis en souffrance », explique-t-elle d’entrée.

Dame Diawara Assiata dit qu’elle vit actuellement un melodrame avec la famille d’Aruna Koné au point qu’elle ne se sent plus dans la relation. « Avec ma belle famille je vis un véritable enfer. Ma belle-mère et les beaux-frères ne veulent plus de moi alors que j’ai eu 7 enfants avec Aruna Koné, 4 fille 3 garçon. J’ai toujours été une femme soumise à mon homme et respectueuse de ma belle famille. En fait c’est la dernière nouvelle qui a mis le feu aux poudres. Tenez vous bien mon, mari veut en plus de toutes ses infidélités épouser une autre femme en cachette en Côte-d’Ivoire. En complicité avec ma belle famille, il veut épouser une fille Baoulé du nom de Annick Kouadio », relate-t-elle.

Selon Dame Diawara Assiata, elle est arrivée à un niveau où sa patience et même son amour pour Aruna Koné ne peuvent plus prendre le dessus sur sa dignité d’épouse légale. « Cela me fend le cœur à tel point que je suis obligée de demander le divorce car ils avaient sa famille et lui ce projet en tête qu’à tout moment ils me faisaient des histoire pour des questions d’argent. Pour preuve que ce que je vous dis est la vérité, il va à Abidjan le 7 pour se marier le 15 juin je ne peux pas m’y opposer mais pour ma dignité de mère et de femme je veux donc demander le divorce pour protéger mes sept enfants. Sa grande sœur ose même faire la rivalité contre moi, la mère de ses enfants et son épouse légitime, lui et sa famille et son frère Koné Zakaria cherchent à me faire plus de mal qu’ils ne m’en font déjà et je suis une femme peinée avec le cœur meurtri. C’est avec les larmes aux yeux que je vous rend ce témoignage », regrette-t-elle.

A 35 ans, Aruna Koné révélé avec la Côte d’Ivoire lors du Championnat du Monde Juniors de la FIFA 2003, est essentiellement utilisé en complément de Didier Drogba et Aruna Dindane. En l`absence de ce dernier à la Coupe d`Afrique des Nations 2006, il a été promu titulaire par Henri Michel, et réussira, en bon destructeur de défenses, a aidé les Eléphants à accéder à la finale.