Makosso: ‘’Que Debordo et Arafat dj fassent un tour à la Maca’’

Biz Sur7: actualité people et showbiz de Côte d'Ivoire

Le Général Makosso est sorti de ses gongs pour demander aux autorités ivoiriennes de jeter Arafat dj et Debordo Leekunfa en prison afin que ces deux icones du Couper décaler puissent s'asagir .

Le Général Makosso demande l’incarcération de Debordo et Arafat dj

La guerre entre Debordo Leekunfa et Arafat dj, va desormais au délà des réseaux sociaux. Ces deux artistes très influents du Couper-décaler sont passés à un autre niveau, celui de bagarre à poing et à l’arme à feu à l'instar des chefs de gang. Des agissements qui sont bien entendu décriés par plusieurs personnes dont le Général Makosso Camille qui, dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, a demandé à ce que nos deux ex meilleurs amis fassent un séjour à la Maison d’arrêt et de correction d’Abidjan (Maca) .

‘’Je pense qu’il n’y a pas de conseil à donner à Arafat dj et Debordo Leekunfa, il faut qu’ils fassent un petit séjour à la Maca, ces enfants qui veulent se battre là, on les prend, on les met en prison, parce que c’est des criminels, des bandits, ce ne sont pas des artistes, donc on les prend, on les met en prison pendant au moins 15 jours, quand ils sortiront, ils seront droits‘’, a déclaré le Révérand Makosso, qui affirme que la prison peut aussi participer à la délivrance d’un individu. ‘’Dezi Champion, je ne sais pas pour quel motif il a été en prison, mais quand il est sorti, il a rencontré le Seigneur, ces artistes ont besoin de la Maca. Un premier artiste couper décaler qui frappe son ami, le procureur lance un mandat d’arrêt contre lui, on le prend, on le met en prison‘’, a ajouté ‘’le pasteur du Couper décaler ‘’.

Porsuivant, le Général Makosso Camille a exhorté les parrains de nos chers artistes à se tenir à l’écart afin de laisser la justice faire son travail. ‘’Je demande aux autorités de ce pays qui prennent le soin de protéger ces artistes là, pour votre image, pour votre honneur, mettez-vous à la l’écart, il faut qu’ils fassent un petit séjour à la Maca, quand ils sortiront de là, ils seront plus délivrés que le mot délivrer’’, a martelé Le Général tout en déplorant les agissements de Debordo Leekunfa et d’Arafat dj, qui selon lui ternissent l’image de la Côte d’Ivoire. ‘’On a l’impression que ceux qui doivent être des exemples font la honte de ce pays. On prie Dieu pour qu’ils puissent avoir des disques d’or, mais ils se comportent toujours comme des idiots, prenant le soin de diminuer notre nation. Trop c’est trop, au nom de la Maca, le démon va sortir’’, a-t-il conclu.