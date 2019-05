Couper décaler : Debordo Leekunfa présente son arme à Arafat dj

Biz Sur7: actualité people et showbiz de Côte d’Ivoire - Biz Sur7: actualité people et showbiz de Côte d’Ivoire

La guerre entre Arafat dj et Debordo Leekunfa est très loin de s'achever. La dernière bagarre entre les deux hommes n'est qu'un épisode de ce clash qui a débuté il y a plusieurs années. Debordo Leekunfa, dans une vidéo diffusée sur la toile, a promis de faire la peau à Arafat dj et lui a même présenté son arme à feu.

Debordo Leekunfa promet la guerre à Arafat dj

Plus qu’une musique, le Couper décaler est devenue une guerre au point où certains acteurs du mouvement ont décidé de se tenir prêts pour toute éventualité. Suite à sa bagarre avec Arafat dj, qui selon ses propos, a pointé une arme sur lui, Debordo Leekunfa qui se trouve actuellement en Allemagne, a menacé de faire la peau à son ex meilleur ami lorsqu'il sera à Abidjan.

Pour son prochain single intitulé ‘’spécialité ivoirienne’’ qui sortira le 30 juin prochain, Debordo Leekunfa entend faire la promotion avec une arme à feu sous son manteau dont il pourrait s'en servir au cas où il serait empêché d’entrer dans un endroit sous prétexte qu’Arafat dj y est. ‘’Si moi Debordo j’arrive dans un endroit, et qu’un patron ou un manager de bar me dit qu'Arafat est là, donc je ne rentre pas, non seulement il sera poignardé et s’il ne fait pas attention, il sera abattu ‘’, a déclaré Le Mimi, qui par ailleurs, a demandé à Arafat dj et à son staff de se tenir prêt.

‘’Quand je vais arriver, je vais rentrer dans la boîte où Arafat est assis, ceux qui sont aux alentours, vous n’allez pas croire‘’, a prévenu Debordo Leekunfa, qui dit manifester une grande haine pour le boss de la Yorogang. '' Certaines personnes pensent que je suis jaloux d'Arafat dj , non je ne suis pas jaloux de lui, je le hais et je vais lui faire la peau et je sais que je vais l'avoir'', a déclaré le Mimi.

Pour donner un avant goût de ce qui attend Arafat dj, Debordo Leekunfa a fait une autre vidéo où il a présenté l’arme avec laquelle il effectuera la promotion de ''spécialité ivoirienne'' en Côte d’Ivoire.