Côte d'Ivoire: Une femme enceinte meurt à cause d'une ambulance

A Yaou, dans le département d'Aboisso, une dame et son bébé sont morts parce que l'ambulance n'a pas encore été inaugurée.Les Faits

L'ambulance est indisponible, la femme enceinte meurt avec son bébé

Le mercredi 29 Mai aux alentours de 09h30 un des administrateurs bénévoles de la page police secours est contacté. La requête concerne l'évacuation sanitaire d'une dame enceinte et à terme, avec des complications. L'évacuation doit se faire par ambulance, depuis le centre rural de Yaou.

Tous les administrateurs se mettent immédiatement à la tâche pour trouver une solution, les différents services de secours sont contactés (SAMU, GSPM, Hôpitaux environnants...). Entre temps, l'administrateur contacté auparavent, se rend sur les lieux pour s'encquerir de la situation. Au centre de santé de Yaou, il constate la présence de l'ambulance de l'hôpital garée dans la cour. Il sollicite donc l'ambulance pour l'evacuation de la patiente. C'est alors qu'il apprendra que l'ambulance est indisponible parce que pas encore inaugurée. Interrogé sur la question, le personnel medical confirme. L'ambulance est indisponible parce que :"PAS ENCORE ÉTÉ INAUGURÉE". Il est abasourdi par ce qu'il vient d'entendre.

Cependant, vu l'urgence et l'état de santé de la dame qui se dégrade, étant inconsciente, il s'attèle à trouver une solution pour l'evacuation de la femme enceinte. Il faut trouver une ambulance autre que celle du centre de Yaou. Il finit par en avoir une à Bassam. L'ambulance arrive pratiquement une heure plus tard, la patiente dans un état critique, est évacuée dans une clinique de Bassam, accompagnée de la responsable du centre de santé de Yaou. Malheureusement, il etait trop tard, le pronostic vital de la mère et du bébé etait deja engagé. Les deux n'ont pas survécu. Selon les sages-femmes du centre de santé rural de Yaou, "le bébé semblait trop gros et le centre ne pouvait le gérer", indique police secours.

Au demeurant, ce cas soulève plusieurs questions. Comment empêcher l'évacuation d'une patiente dans une situation aussi critique, parce que l'ambulance n'a pas encore été inaugurée? Comment peut-on attendre l'inauguration d'une ambulance avant de l'utiliser? Quelles sont les priorités? Les honneurs ou la vie d'un être humain? C'est l'occasion d'attirer l'attention du ministère de la Santé sur ce genre de dérives. Il faut qu'une enquête soit ouverte à ce sujet. Il est inadmissible de laisser mourir une patiente en immobilisant l'ambulance sous pretexte qu'elle n'a pas été inaugurée. La vie humaine est plus importante que tout.