Can 2019 : Le Magnific répond à la vidéo de Sérey Dié

Après avoir été lynché par Sérey Dié pour avoir sorti un single en hommage à Gervinho, l'humoriste ivoirien, le Magnific a affirmé ne pas être concerné par les propos du footballeur.

Le Magnific '' Serey Dié n'a jamais dit mon nom''

Après avoir sorti un single pour denoncer la non sélection de Yao Kouassi Gervais dit Gervinho à la Can 2019, l'humoriste ivoirien, Le Magnific, a été pris à partie par l'un des cadres de la sélection ivoirienne, Sérey Dié Geoffroy dans une vidéo publiée sur sa page facebook. Même si le milieu de terrain ivoirien n'a pas devoilé l'identité de la personne à qui il s'adressait, ses propos laissent aisement entrevoir qu'il s'agit du Magnific, qui d'ailleurs, est le seul humoriste ivoirien à avoir publié une chanson qui parle de l'équipe nationale.

''J'ai l'impression que c'est quand la Can approche que tu es inspiré pour chanter. Arrête moi tes bêtises. Je pense que si ton frère jouait en équipe nationale, tu n'allais pas faire ça, mais quand on se verra je te le dirai en face...Quand nous sommes en regroupement à Abidjan, vous venez à l'hotel pour quemander de l'argent, on vous donne. Mais quand il y a des polémiques autour de l'equipe nationale, au lieu de calmer les tensions, c'est vous qui venez empirer les choses. Un artiste ne vient pas mettre de l'huile sur le feu, sois un peu intelligent, ce n'est pas partout qu'on joue la comédie'', a déclaré Serey Dié qui, par ailleurs, avait exhorté les populations ivoiriennes à éviter les polémiques et à soutenir l'équipe nationale composée majoritairement de jeunes joueurs.

Le message de Sérey Dié semble avoir été entendu puisque l'humouriste a publié le clip d'un autre single dans la soirée de ce dimanche, qui cette fois ci, est une chanson de soutien aux Eléphants. Dans une autre publication sur sa page facebook ce lundi après midi, le Magnific s'est même permis de repondre aux spéculations qui affirment qu'il a été attaqué par Sérey Dié. ''Jusqu'à présent....Serey Dié n'a jamais dit mon nom...Dans ses vidéos....et je ne me sens en aucun cas concerné par ses propos... Donc arrêtons les ragots et soutenons les Eléphants pour la CAN.. S'il dit mon nom je lui répondrai fort et clair...merci'', a écrit Le Magnific.

Ces propos de l'humoriste vont certainement apaiser les tensions et permettre aux Eléphants d'entammer la compétition en toute sérénité.