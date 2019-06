CAN 2019 : Ecarté des Eléphants, Gervinho parle enfin !

Yao Kouassi Gervais, plus connu sous le pseudonyme Gervinho, ne fait pas partie des joueurs sélectionnés par Kamara Ibrahim, le sélectionneur ivoirien, pour la Coupe d'Afrique des nations (CAN). Ce choix suscite actuellement un débat en Côte d' Ivoire.

Gervinho a été déçu du choix de Kamara

Des Ivoiriens ont clairement affiché leur colère face à la décision de Kamara Ibrahim de ne pas avoir Gervinho dans ses bagages pour le voyage en Egypte. D'aucuns jugent ce choix inacceptable. Parmi ceux-ci, l'humoriste-chanteur Le Magnific, qui a sorti une chanson pour apporter son soutien à l'ancien joueur de Lille et critiquer sa non-sélection. Serey Dié n'a pas été emballé par la chanson de l'humoriste. Il a craché ses vérités à Le Magnific à travers une vidéo.

''J' ai l'impression que c'est quand la CAN approche que tu es inspiré pour chanter. Arrête-moi tes bêtises. Je pense que si ton frère jouait en équipe nationale, tu n'allais pas faire ça, mais quand on se verra, je te le dirai en face...Quand nous sommes en regroupement à Abidjan, vous venez à l'hotel pour quemander de l'argent, on vous donne, mais quand il y a des polémiques autour de l'equipe nationale, au lieu de calmer les tensions, c'est vous qui venez empirer les choses. Un artiste ne vient pas mettre de l'huile sur le feu, sois un peu intelligent, ce n'est partout qu'on joue la comédie", s'est exprimé Serey Dié.

Gervinho, pour sa part, est sorti de son silence. Sur sa page Facebook, Yao Kouassi Gervais a remercié les Ivoiriens "pour tous les messages de soutien et d'affection reçus" depuis sa première sélection.

"Recevoir ces derniers temps vos vidéos, photos et vos écrits m’ont fait chaud au cœur . Tout ceci m’a permis d’atténuer ma déception de ne pas faire partie de ce groupe qui ira défendre nos couleurs à la prochaine CAN en Égypte. Comme vous le savez si bien porter le maillot de notre nation sera toujours une fierté pour moi et je me tiendrai toujours prêt et disponible lorsque l’on fera appel à ma modeste personne pour représenter et défendre notre grande nation la Côte d'Ivoire. Encore une fois merci et à très bientôt", a publié Gervinho.