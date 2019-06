Titrologie: Revue de presse de Côte d’Ivoire du 12 juin 2019

La conférence de presse d' Adjoumani Kouassi occupe la titrologie de ce mercredi 12 juin 2019. Le porte-parole principal du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) a répondu aux propos d' Henri Konan Bédié sur l'orpaillage clandestin, la fraude électorale et l'ivoirité.

Titrologie, Adjoumani Kouassi se déchaîne contre Bédié

"Grave incitation à la haine contre les étrangers, Adjoumani déshabille le père de l'ivoirité", lit-on à la Une de Le Rassemblement, dans sa parution de ce mercredi. Sur le même sujet, L' Intelligent d' Abidjan, affiche une interrogation du ministre des Ressources animales et halieutiques qui cherche à comprendre "pourquoi M. Bédié affiche-t-il tant de mépris pour les étrangers".

Pour Notre Voie, "le RHDP est dans tous ses états" suite à la charge de Bédié et du PDCI. Selon Le Temps, le retour de Laurent Gbagbo en Côte d' Ivoire est au centre de négociations "entre La Haye, Paris et Abidjan". La titrologie de ce journal de l'opposition revient sur l'arrestation de Dahi Nestor et apprend que "le FPI exige la libération de Dahi et ses camarades".

À la Une de Le Nouveau Réveil, "Adjoumani donne raison au président du PDCI-RDA". Le journal proche de Bédié écrit également que "des jeunes du RHDP ont versé du sang de sacrifice, hier, devant la résidence de Bédié, à Cocody". Dans ce quotidien, Assoa Adou met en garde et tiendra "Ouattara pour responsable de tout dérapage qui pourrait survenir dans ce pays", à propos de "l'enlèvement de Dahi Nestor".

La Gazette, note que dans les actions du gouvernement, "Gon 1er a le soutien des Ivoiriens". A en croire L' Expression, Mamadou Touré "rétablit la vérité " à Touba, sur "une prétendue crise au RHDP. Le journal annonce que "24 concours" ont été lancés dans le domaine judiciaire.

Gnamien Yao, maître de conférence du PDCI s'exprime dans les colonnes de Le Quotidien d' Abidjan et affirme que "ce n'est pas un sacrilège que d'être allié au FPI". "Un proche de Soro se révolte et incendie le régime", ajoute le journal bleu.

Générations Nouvelles, dénonce "la délégation budgétivore d' Amadou Soumahoro" au 27e sommet de l' APF au Maroc. Notre confrère croit savoir qu'au RHDP, des bases sont en colère. Si l'on s'en tient à LG Infos, des "preuves à vous couper le souffle" existent par rapport à la fraude sur la nationalité, l'orpaillage clandestin, les conflits intercommunautaires.

Soir Info, titre : "Soro Guillaume lance ses hommes dans les rues de Paris". Le quotidien indépendant ajoute aussi qu'Anaky Kobenan "livre de nouveaux secrets sur Alassane Ouattara". Le Jour Plus, révèle "comment Bédié en péril la vie des planteurs baoulé". Ce média avance que dans le cadre de l'Alliance des forces démocratiques, "deux partis quittent Affi N'Guessan et rejoignent le RHDP".

Le journal Super Sport, affiche à sa couverture que les Éléphants sont dans la dernière ligne droite de leur préparation de la CAN 2019.