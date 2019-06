Titrologie: Revue de presse de Côte d’ Ivoire du 20 juin 2019

Jeudi 20 juin 2019, la titrologie ou revue de presse de la Côte d' Ivoire porte essentiellement sur la rencontre manquée entre Amadou Gon Coulibaly et les partis politiques de l'opposition. Les journaux abordent aussi le sujet du prochain procès de Nicolas Sarkozy, jugé pour corruption.

Titrologie, l'opposition boycotte Amadou Gon

La discussion prévue entre Amadou Gon Coulibaly et l'opposition ivoirienne sur la réforme de la Commission électorale indépendante (CEI) n'a pas eu lieu. "L'opposition boycotte la renconte", publie Le Temps, en couverture. Sur le même sujet, Le Quotidien d' Abidjan, écrit : "Pourquoi Gbagbo et Bédié disent niet à une CEI wouya-wouya."

À ce propos, Soir Info, note que "le PDCI, le camp Gbagbo, LIDER et 23 partis de l'opposition refusent de rencontrer Amadou Gon Coulibaly". Le journal indépendant met en garde contre "du poisson mort douteux venu sur le marché".

À la Une de Le Patriote, Bilé Bilé affirme que pour la présidentielle 2020, "le candidat des planteurs, c'est Ouattara". La Gazette, s'intérresse à la visite du "couple présidentiel sénégalais à Abidjan aujourd'hui". Dans les colonnes de L' Intelligent d' Abidjan, Anaky Kobenan révèle que "Bédié ne veut plus discuter avec Affi, Moutayé et consorts".

Zady Doméné, un ex-député de Fresco tire à boulets rouges sur Bédié, nous apprend Le Rassemblement, dans sa parution de ce jeudi. Pour LG Infos, "malgré le débauchage des cadres pro-Soro et des cadres du PDCI", le RHDP demeure "dans la tourmente".

"Pour la première fois, un témoin fait de graves révélations" sur les "massacres de Duékoué, Guitrozon, Petit Duékoué...", informe L' Expression, dans son numéro de ce jour. Générations Nouvelles, avance que "Soro saisit un cabinet d'avocats français" afin de "réclamer la stricte application des règles et usages de l' Assemblée parlementaire de la Francophonie".

L'ancien président français, Nicolas Sarkozy, sera jugé pour corruption. Selon Notre Voie, "le ciel s'assombrit pour l'ami de Ouattara". L' Inter, nous apprend qu'en Côte d'Ivoire, l'hôpital des enseignants sera inauguré en novembre.

Le Nouveau Réveil, barre à sa Une, "l'houphouëtisme : Bombet clarifie tout !" À en croire Le Jour Plus, Bédié, Soro, Gnamien Konan sont "des aigris et non des opposants de conviction". Le Mandat, annonce que "1800 agents" sont à "recruter d'urgence" pour le démarrage de la Couverture maladie universelle.

La victoire des Eléphants en match amical contre la Zambie n'a pas échappé à Super Sport, qui pense que les protégés de Kamara Ibrahim "sont prêts pour la CAN".