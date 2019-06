Titrologie: Revue de presse de Côte d’ Ivoire du 22 juin 2019

Samedi 22 juin 2019, la titrologie ou revue de la presse ivoirienne est consacrée à la "guerre" entre Guillaume Soro et Hamed Bakayoko. D'autres sujets portant sur l'actualité politique figurent également à la Une des journaux.

Titrologie, Hamed Bakayoko clashe Soro

"Guerre éclatée au sommet de l' Etat, Hamed Bakayoko et Soro s'empoignent", note Le Temps, dans sa parution de ce samedi 22 juin 2019. Ce journal de l'opposition nous apprend aussi que "sonné par les révélations sur les orpailleurs armés, le régime lâche des hommes contre Bédié". Notre confrère confie qu' Alassane Ouattara subit une forte pression pour la réforme de la CEI.

Pour sa part, Soir Info, affirme que "Bédié ne veut rien lâcher face à Ouattara". Le président du Parti démocratique de Côte d' Ivoire (PDCI) est rappelé à l'ordre par Ehui Bernadette, présidente des femmes du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP). Le journal indépendant soutient qu'à l'occasion d'un important conseil national du RHDP, "des masques vont tomber". Des gendarmes sont en colère, publie ce média. Et pour cause, ils dénoncent l'arrestation de "leurs collègues dont un officier".

Une grosse interrogation à la Une de Le Nouveau Réveil, qui cherche à savoir si "sans une CEI intègre et crédible", l' opposition ivoirienne va boycotter la présidentielle de 2020. Cet organe de presse proche du PDCI a célébré son 18e anniversaire. À cette occasion, six travailleurs ont été décorés par le parti d' Henri Konan Bédié.

"Hier à Abobo, Hamed Bakayoko clashe Soro", lit-on dans la titrologie de L' Inter de ce samedi. Relativement aux récents affrontements de Béoumi, note le tabloïd, un adjoint au maire de la localité a été interpellé. Nous apprenons que la 45e session de l' Assemblée parlementaire (APF) est bel et bien maintenue à Abidjan. Le journal ivoirien revient sur l'affaire de prime qui a secoué la sélection camerounaise avant le début de la CAN 2019.