Henri Konan Bédié sévèrement corrigé par Ehui Agnéro Odette (RHDP )

Ehui Agnéro Odette, présidente des femmes du RHDP s’est illustrée à travers des propos très durs à l’encontre du président du vieux parti, Henri Konan Bédié. Cette virulente sortie de l'ex-présidente des femmes du PDCI-RDA fait suite à la polémique née des propos du président du PDCI-RDA, relatifs à l’orpaillage clandestin et la fraude sur la nationalité ivoirienne.

Ehui Agnero Odette se déchaîne contre Henri Konan Bédié

Les propos de l’ancien président ivoirien, Henri Konan Bédié relatifs à l’orpaillage clandestin et à la fraude sur la nationalité ivoirienne, prononcés le 05 juin dernier alors qu'il recevait des militants du PDCI-RDA, membre de la délégation de Kouamassi, continuent de susciter une vague de colère et d'indignation auprès de bon nombre de cadres proches de son rival, le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP).

Après les condamnations enregistrées au plus haut sommet de l’Etat, puis du parti au pouvoir, c’est le tour de Mme Ehui Agnéro Odette, la présidente des femmes du parti du président Alassane Ouattara de faire porter sa voix. Jugeant ces propos « haineux et erronés », l’ex-cadre du PDCI-RDA ajoutera qu’ils sont de nature à mettre à mal la stabilité et la cohésion sociale chèrement acquises après une décennie de crise socio-politique.

« C’est pour cela que nous, femmes éprises de paix, nous nous élevons, nous dénonçons et condamnons avec la dernière énergie les propos xénophobes et racistes qui appellent à la haine des étrangers du président du PDCI », a argué Mme Agnéro.

À écouter l’épouse du sénateur Ehui Bernard, il n’est aucun doute que la volonté caché du Henri Konan Bédié n’est autre que, celle de réveiller le monstre de l’Ivoirité qu’elle estime être à l’origine des crises sociopolitiques successives qu’a connues la Côte d’Ivoire.

« Mais, nous, femmes leaders Akans, attachées à la paix, à la stabilité et au développement de la Côte d’Ivoire, nous disons haut et fort non au retour déguisé de l’ivoirité. Nous disons non à la stigmatisation, non au rejet des étrangers, parce que nos frères et sœurs ressortissants des autres pays ne méritent pas d’être indexés et traités de la sorte. Ils ne méritent pas d’être livrés à la vindicte des affidés du président du PDCI Daoukro », a-t-elle dénoncé.

Non sans révéler que M. Henri Konan Bédié a toujours pris le soin de cacher ses origines « en laissant croire la suprématie d’une partie des Ivoiriens, au travers de leurs souches multiséculaires sur d’autres Ivoiriens (…) Il est tout de même surprenant qu’un ancien chef d’État puisse tenir de tels propos sans se soucier des conséquences qui peuvent en résulter », a argué Mme Agnéro.