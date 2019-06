Une caravane du Burida annoncée dans trois villes ivoiriennes

Une grande caravane de sensibilisation initiée par le Bureau ivoirien du droit d’auteur (Burida) sillonnera les villes de San Pedro, Daloa et Yamoussoukro à compter du lundi 24 au samedi 29 juin 2019. Il s’agira pour l’institution dirigée par Mme Irène Assa Vieira d’instruire les populations, clients et institutions sur les enjeux et l’importance du droit d’auteur.

Autour du thème : «Le Burida et la gestion du droit d’auteur en Côte d’Ivoire». Cette caravane pilotée par la Directrice générale de l’institution, Mme Irène Assa Vieira, aura à son menu des conférences publiques à l'attention des autorités politiques, administratives et militaires, des artistes et des populations, suivies de rencontres avec les différents clients du Burida.

Ainsi, pour la première phase de cette caravane, ce sont les villes de Yamoussoukro, San-Pédro et Daloa qui ont été retenues par le Burida.

A San-Pédro, c’est l’Alliance française qui a été choisie pour accueillir les lundi 24 et mardi 25 juin la première étape de la caravane. La Préfecture de Daloa recevra également deux jours durant, soit les mercredi 26 et jeudi 27 juin 2019. Avant l’apothéose prévue les vendredi 28 et samedi 29 juin à la Préfecture de Yamoussoukro.

À l’initiative de cette caravane, la Direction générale du Burida apprend que ces campagnes de proximité permettront aux populations, autorités politiques, administratives et militaires, aux artistes et à ses clients d’apprendre davantage sur le droit d’auteur et aussi sur le rôle et les missions du Burida.