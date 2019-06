Henri Konan Bédié et le PDCI scellent le sort de Ouattara et du RHDP

Henri Konan Bédié a rencontré les délégués départementaux et communaux du PDCI-RDA le samedi dernier à Abidjan-Cocody. Rencontre au cours de laquelle Henri Konan Bédié et ses lieutenants ont pris d’énormes engagements pour la reconquête du pouvoir en 2020.

Communiqué final de la rencontre Henri Konan Bédié-Délégués PDCI

Le samedi 22 juin 2019, de 11h00 à 13h30, s’est tenue, au siège du PDCI-RDA, la deuxième réunion annuelle 2019, entre Son Excellence, Henri Konan BEDIE, Président du PDCI-RDA et les délégués départementaux et communaux du PDCI-RDA. Au cours de cette réunion, il s’est agi de faire le point, d’une part des activités politiques sur le terrain dans les délégations départementales et communales et d’autre part d’examiner l’actualité socio-politique en Côte d’Ivoire. Après l’adoption de l’ordre du jour, le Président du parti a donné la parole au Secrétaire Exécutif, Chef du Secrétariat Exécutif du parti, qui a fait le bilan, à mi-parcours de l’année 2019, des activités des structures opérationnelles du parti.

Ensuite, le Président du parti a donné la parole aux représentants de chacune des six (6) zones regroupant les 349 délégations départementales et communales réparties sur l’ensemble du territoire national. Ceux-ci ont fait un point détaillé de leurs activités, tout en évoquant les bons résultats atteints dans certaines actions menées, sans omettre de préciser les difficultés rencontrées au sein de leurs délégations. Les Délégués Départementaux et Communaux ont rendu un vibrant hommage au Président Henri KONAN BÉDIÉ pour sa vision prospective, son courage politique, son sens de responsabilité et ses sacrifices consentis tout au long de sa riche carrière politique pour la stabilité et la Paix en Côte d’Ivoire.

Pour clore leurs propos, au regard de l’actualité socio-politique, ils ont affirmé, à travers des déclarations respectives, leur fidélité, leur loyauté et leur soutien sans faille, au Président du parti, tout en lui et exprimant l’engagement et la détermination qui animent le personnel politique dans l’accomplissement de leurs missions sur le terrain, pour une victoire certaine du PDCI-RDA, en 2020. Enfin, le Président du parti est intervenu pour encourager et féliciter l’ensemble des délégués pour l’excellent travail effectué, au cours du premier trimestre de l’année 2019. Ce faisant, il les a exhortés à demeurer vigilants sur le terrain dans la perspective de la reconquête effective du pouvoir d’État en octobre 2020.

A ce titre, il leur a rappelé les activités prioritaires à mener sur le terrain car, selon lui, la seule et unique réforme profonde de la CEI, non encore entamée, ne suffira pas pour garantir au parti une victoire éclatante à cette élection. Il a affirmé que l’enjeu de celle-ci est capital pour notre parti et que nous avons, tous, l’obligation de la remporter. En conséquence, il a instruit, à travers une feuille de route claire et précise, les délégués à organiser, efficacement, le fonctionnement de leurs délégations autour des activités prioritaires suivantes : -la redynamisation de toutes les structures opérationnelles de chaque délégation, en s’assurant de la disponibilité des uns et des autres à accomplir efficacement leurs missions avant, pendant et après l’élection de 2020 ;

-l’immatriculation du personnel politique, avec son adhésion effective au parti, tout en s’acquittant de cotisations annuelles ; -l’adhésion de nouveaux militants et militantes, dans le cadre des opérations en cours ; -la sensibilisation de l’ensemble des militants, militantes, du personnel politique, des cadres et des membres des instances du parti des délégations, à s’acquitter de leurs cotisations annuelles ; à l’effet de faire bénéficier à celles-ci les ristournes nécessaires à leur bon fonctionnement ; -la sensibilisation et le soutien à apporter aux populations en âge de voter, pour qu’elles puissent accomplir toutes les formalités d’acquisition de leur carte nationale d’identité ;

et ce en vue de leur inscription sur la liste électorale ; -le recensement et la mobilisation, au niveau des délégations, des groupes de soutien, des élus, des jeunes et des femmes, pour qu’ils participent à toutes les activités, ci-dessus, énoncées. En conclusion, le Président du parti a renouvelé sa confiance au Secrétaire Exécutif en Chef et à l’ensemble des délégués pour la bonne conduite et coordination de ces diligences, sous la supervision constante du secrétaire exécutif chargé des sections et des délégations départementales et communales.

Fait à Abidjan, le 22 juin 2019

N’DRI Kouadio Pierre Narcisse

Porte-parole du PDCI-RDA.