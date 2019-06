Titrologie: Revue de presse de Côte d’ Ivoire du 26 juin 2019

La titrologie ou revue de presse ivoirienne du mercredi 26 juin 2019 reste marquée par la réforme de la Commission électorale et indépendante (CEI) et la présidentielle de 2020. La CAN 2019 est aussi à l'affiche.

Titrologie, politique et CAN à l'affiche

"Réforme de la CEI, le FPI dresse le bilan partiel des négociations", titre Notre Voie, dans sa parution du mercredi 26 juin 2019. Sur le même sujet, L' Inter, fait "des révélations sur des points d'accord autour de la CEI". Le journal publie également une sortie des évêques ivoiriens demadant à Alassane Ouattara de "calmer les va-t-en guerre".

Dans sa titrologie, Le Jour Plus, dévoile la "vérité sur l'adhésion massive des populations " au RHDP. Soir Info, met en garde contre "un grand choc" entre Ouattara et Bédié. "Les positions se radicalisent", selon notre contre confrère.

Une grosse interrogation à la Une de Générations Nouvelles, suite à la sortie du président ivoirien devant les sénateurs : "Ouattara veut-il vraiment la paix ?", se demande le journal proche de Guillaume Soro.

L' Essor ivoirien, annonce que pour la 45e Assemblée de l' APF, c'est "une soixantaine de délégations et 400 personnes" qui sont attendues à Abidjan. La Gazette, se fait le relais d'une promesse du ministre Abdourahmane Cissé. Le ministre affirme que "toutes les localités seront électrifiées".

Au niveau de l'enseignement supérieur, Le Temps, soutient qu'une "menace plane sur le BTS". Le journal bleu lève un coin du voile sur "ce qui coince avec les pays d'accueil" dans le dossier Charles Blé Goudé.

Pour Le Quotidien d' Abidjan, face à la mobilisation des Ivoiriens pour la réforme de la CEI, "Ouattara panique et menace". En couverture de ce journal d'opposition, "le PDCI dénonce l'enrôlement illicite de ses cadres".

L' Expression, affiche à sa Une : "Débat sur l'identité, retour de l'ivoirité, xénophobie, à quoi jouent au juste les Évêques ?"

Le média Le Rassemblement, se pose plutôt des questions sur le bruit persistant de faillite à la Société ivoirienne de raffinage (SIR).

Dans les colonnes de Le Patriote, Alcide Djédjé appelle à "faire bloc derrière Ouattara". Le Nouveau Réveil, nous apprend que le président de la jeunesse urbaine du PDCI, "en tournée à l'intérieur du pays, a été "convoqué à la DST".

Le Sursaut, s'intéresse à "l'agenda caché de Laurent Gbagbo" concernant la présidentielle 2020. A en croire LG Infos, "un autre hold-up électoral se prépare" à propos de la présidentielle de 2020.

Le quotidien Le Mandat, fait "de nouvelles révélations sur la date de proclamation des résultats" du CAFOP 2019.

La CAN 2019 est aussi à l'affiche dans la titrologie de ce jour. L' Intelligent d' Abidjan, fait remarquer qu'avant le match Côte d' Ivoire-Maroc, Hervé Renard "espionne" les Eléphants. Super Sport, croit qu'après la victoire face à l' Afrique du Sud, les joueurs ivoiriens peuvent mieux faire.