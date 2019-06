Côte d' Ivoire : Education, grave menace sur le BTS 2019

Les examens du BTS (Brevet de technicien supérieur) sont prévus du 15 juillet au 3 aout 2019. Avant le début des compositions, des syndicats menacent de tout paralyser si leurs exigences ne sont pas prises en compte.

Un danger plane sur le BTS

Faut-il craindre pour la tenue du Brevet de technicien supérieur session 2019 ? En tout cas, des syndicats menacent de tout bloquer au cas où leurs revendications ne sont pas satisfaites par les autorités ivoiriennes. "Vu le mécontentement de tous nos syndiqués, nous secrétaires généraux des différents syndicats du supérieur privé et public venons par la présente attirer l’attention de la tutelle que le BTS cette année n’aura pas lieu si les points (susmentionnés) n’ont pas gain de cause", ont argué les responsables du Collectif des syndicats du supérieur public et privé (COSUP) lors d'une conférence de presse.

"Lorsque le ministre Mabri a été nommé, nous lui avons remis un dossier de 37 pages sur les problèmes que nous avons et les solutions proposées. Il y a eu une concertation nationale sur l' enseignement supérieur, du 17 au 19 juin 2019, et nous les syndicats de l'enseignement supérieur privé, nous n'y avons pas été associés", a dénoncé Tano Arthur, secrétaire général de Solidarité.

Puis le syndicaliste d'enfoncer : "Nous n'avons pas vu non plus, dans les résolutions, la prise en compte de nos préoccupations qui sont la réévaluation des frais de prestation du BTS, à savoir que l'indemnité de correction des feuilles ordinaires passe de 300 à 500 francs, la copie et celle des études de cas, de 500 à 1000 francs parce qu'on se retrouve parfois avec une quinzaine d'intercalaires ; l'oral, de 500 à 1000 francs et les soutenances, de 3000 à 5000 francs. Que ces montants entrent en vigueur pour le BTS 2019, autrement nous ne participerons pas à l'organisation de cet examen, cette année, parce que nous faisons ces revendications depuis des années. Nous pouvons bloquer le BTS puisque nous l'avons déjà fait, par le passé."

Le COSUP regroupe cinq syndicats, à savoir, Solidarité, le CONESUP, le SYDESP, le CNESUP, le SYNESUP.