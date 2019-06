High-tech : Une petite révolution s’annonce chez Facebook

Facebook a annoncé des changements au niveau de sa plateforme. Certaines fonctionnalités devraient disparaître pour laisser plus de contrôle aux milliards d’utilisateurs du réseau social.

Facebook compte s’attaquer à ses célèbres points rouges servant d’alerte.

Le réseau social le plus célèbre du monde compte effectuer des changements sur sa plateforme. Selon Techcrunch, Facebook teste actuellement une nouvelle fonctionnalité visant à supprimer les points rouges qui apparaissent pour signaler des nouveautés. Pour Facebook, il s’agit de fournir « des nouveaux moyens pour donner aux utilisateurs plus de contrôle ».

Seulement, l’entreprise de Mark Zuckenberg précise que quelques onglets sont concernés pour le moment. Il s’agit de « Marketplace », « Groupes », « Pages » et « Menu ». Le célèbre onglet « Notifications » ou encore ceux des messages et des demandes d’invitations ne sont pas concernés. Les points rouges continueront à apparaître à chaque fois qu’il y aura du nouveau dans chacun de ces onglets.

De même, la désactivation des points rouges ne devraient se faire que chez quelques utilisateurs selon Facebook. Le Figaro explique qu’il est déjà possible de vérifier si cette nouvelle fonctionnalité est active sur son compte. Il suffit de cliquer sur « Paramètres et vie privée » et sur « Paramètres ». Il faut ensuite rejoindre la rubrique « Notifications » puis « Points de notification ». Dans le menu suivant, une page s’ouvre avec quatre interrupteurs « On/Off ». Cette possibilité s’offre autant chez les utilisateurs d’Android que ceux d’IOS (Apple).