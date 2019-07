Titrologie: Revue de presse de Côte d’ Ivoire du 1er juillet 2019

La titrologie de ce lundi 1er juillet 2019 est au rythme de l'actualité politique. La crise entre Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié, la présidentielle de 2020, l'élection à l' APF occupent la Une des journaux ivoiriens.

Titrologie, le RHDP sort ses griffes contre Bédié

L' Inter, plonge les lecteurs en plein cœur de la guéguerre entre le PDCI et le RHDP. A 15 mois de la présidentielle 2020, le RHDP fait de "graves révélations" sur Henri Konan Bédié, nous apprend le journal indépendant. Dans la même veine, Le Mandat, affirme que "le RHDP se déchaîne", après les sorties hasardeuses du président du PDCI. LG Infos, croit savoir "pourquoi le régime menace Bédié et Soro".

Pour sa part, Le Jour Plus, s'attarde sur la délivrance de la carte nationale d'identité et révèle "tout sur le décret pris par Ouattara". Dans sa titrologie, Le Rassemblement, revient sur la visite d'Amédé Kouakou dans le Korodougou. Le ministre a encouragé les populations à adhérer au RHDP.

Soir Info, nous donne les raisons pour lesquelles Laurent Gbagbo ne parle pas depuis sa sortie de prison. On note également à la Une de ce quotidien la rencontre Alphonse Soro et Henri Konan Bédié. Générations Nouvelles, soutient que des manœuvres sont en cours pour l'interpellation de Guillaume Soro.

Selon Le Temps, "après les évêques, les imams parlent à Ouattara". Le Sursaut, préfère consacrer sa couverture à l'indemnisation des victimes du Probo Koala et se met "sur les traces de l'argent des victimes de déchets toxiques".

L' Expression, mentionne que "Abinan et Siandou font basculer l'Indénié-Djuablin". Dans le même temps, Le Nouveau Réveil, titre que la loi sur la carte d' identité a été promulguée par Alassane Ouattara". Contrairement à une information selon laquelle Bédié serait interdit de sortir du pays, le journal déclare que le patron du PDCI est en route pour Paris.

Notre Voie, et Le Quotidien d' Abidjan, se penchent sur l'actualité de Guillaume Soro. L'ex-président de l' Assemblée nationale "dévoile les liens entre Ouattara et un djihadiste" et "porte un mauvais coup au régime".

Au sujet de l'élection à l' APF, on apprend dans les colonnes de L' Essor ivoirien, qu' Amadou Soumahoro reçoit un soutien de taille. Le Patriote, publie le rapport qui dit tout sur la discussion portant sur la réforme de la CEI.

La CAN 2019 est également au menu avec un match décisif de la Côte d' Ivoire contre la Namibie. "Éléphants, la victoire ou la porte", titre Super Sport, qui dit que Kamara Ibrahim veut "gagner pour continuer l'aventure".