Côte d'Ivoire-Namibie: Kamara Ibrahim promet des changements

Le sélectionneur des Eléphants, Kamara Ibrahim, a animé une conférence de presse ce dimanche en prélude à la rencontre de ce lundi contre la Namibie comptant pour la troisième et dernière journée des phases de poule.

Kamara Ibrahim : ''On ne peut pas jouer avec les mêmes acteurs dans les conditions actuelles''

Le sélectionneur des Eléphants de Côte d'Ivoire, Kamara Ibrahim, a été sévèrement critiqué par les ivoiriens après la défaite contre le Maroc. Il était reproché au technicien ivoirien d'avoir titularisé des joueurs ''imcompétents'' en attaque et surout dans le milieu de terrain. Notamment avec Seri Jean Michael et Franck Kessié, qui n'ont jamais réussi à s'imposer dans le milieu de terrain ivoirien malgré le statut de titulaires indiscutables que veut leur attribuer Kamara Ibrahim. La non titularisation de Wilfried Zaha, l'un des attaquants les plus décisifs de la Premier League anglaise, a fortement été décriée par les ivoiriens.

Kamara Ibrahim semble avoir compris les observations des ivoiriens, et a promis de faire de nombreux changements lors de la rencontre contre la Namibie prévue pour ce lundi. ''Besoin de fraîcheur au milieu et en attaque. Nous devons faire mieux que les deux premières sorties... Nous allons apporter de la fraîcheur. On ne peut pas jouer avec les mêmes acteurs dans les conditions actuelles. Nous allons apporter des changements. Il faut tirer les leçons des matches précédents. Nous avons du talent. Mais la CAN, c’est autre chose. Il faut se battre. La clé du match, c’est sur nous-mêmes, dans l’animation'', a fait savoir Kamara Ibrahim lors de la conférence de presse d'avant match.

Par ailleurs, Kamara ibrahim a confirmé l'absence du capitaine des Eléphants, Serge Aurier, contre la Namibie. « Serge Aurier est blessé. Pour le prochain match, il ne sera pas là. Les médecins sont en train de le traiter. Nous espérons le récupérer pour les prochains matches», a-t-il soutenu tout en précisant que les Élephants mettront tout en oeuvre pour accéder aux prochains tours.

« Nous avons échangé avec les garçons. Nous ne sommes plus dans les calculs. Nous avons un objectif à atteindre », a renchéri Kamara Ibrahim.

Quant à Wilfried Kanon, présent à la conférence de presse, il a, au nom de ses partenaires, promis de faire oublier le faux pas contre le Maroc '' L’objectif, c’est de gagner. Pas de longs discours... Nous sommes des chiens affamés. Nous voulons gagner ce match et montrer aux Ivoiriens que nous sommes prêts pour leur équipe. Il faut oublier le match contre le Maroc'', a rassuré le defenseur ivoirien.